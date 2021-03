Raed Arafat, despre posibilele restrictii de Paste: Speranta noastra este sa avem o mai mare libertate decat a fost anul trecut

"Speranta noastra esre sa se ajunga sa fie mult mai bine decat anul trecut, adica sa nu se sarbatoreasca in sensul cum s-a sarbatorit anul trecut, ci mult mai bine si mai aproape de normalitate. Normal ca aceste lucruri pot fi discutate, nu vin acum sa spun ca va fi asa sau va fi asa, asta nu e o decizie care o ia doctorul Arafat, e o decizie care se discuta, care se ia ca de obicei la nivelul Grupului tehnico-stiintific, care propune la nivelul CNSU si asa mai departe", a declarat Raed Arafat, la Digi 24, luni seara, referindu-se la perioada sarbatorilor de Paste."Speranta noastra este sa avem o mai mare libertate decat a fost anul trecut. Depinde si de situatia epidemiologica si de toate celelalte aspecte. Dar sa vim sa spun ca mutam ora si schimbam slujba, asa ceva va dati seama ca sunt bazaconii", a mai declarat Arafat.Secretarul de stat a precizat ca in unele zone care ar putea fi de Paste in carantina, ar putea fi luate unele masuri speciale."Este posibil, daca exista zone mult mai afectate si situatia in ele mult mai grava, sa fie alte masuri luate. Speram sa ajungem la Pasti sa avem o situatie mai normala, dar daca sunt zone sub carantina, care sunt mai afectate, poate ca acolo vor fi masuri speciale, se vor adapta masurile pentru noaptea Pastelui. Dar nu ma grabesc sa ma pronunt eu ", a declarat Raed Arafat.Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca cifrele din ultima saptamana privind evolutia pandemiei de COVID - 19 sunt ingrijoratoare, dar a dat asigurari ca autoritatile nu au in vedere un lockdown de Paste.