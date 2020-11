Raed Arafat despre protestele fata de noile masuri anti-COVID: "Daca continuam cu exceptiile, nu vom mai avea masuri pe care sa putem sa le implementam pentru a reduce impactul virusului"

"Cu siguranta, vom incerca tot posibil ca impactul sa fie cat mai mic pe populatie si mai ales din punct de vedere economic" a declarat el."Eu cred ca in acest moment intelepciunea trebuie sa fie de a lucra impreuna pentru a reduce impactul virusului. Inteleg foarte bine ca fiecare persoana care este afectata de o masura este nemultumita si fiecare persoana care are, poate, o activitate care este afectata nu doreste ca activitatea sa sa fie afectata, dar la un moment trebuie sa intelegem: daca continuam cu exceptiile in sensul eu nu, celalalt nu, celalalt nu, la un moment nu vom mai avea masuri care sa le implementam pentru a reduce impactul virusului.Deci aceste masuri sunt foarte importante si aici este nevoie de colaborarea tuturor pentru a reusi. Nu e suficient sa avem masurile scrise intr-o Hotarare de Guvern, nu e suficient sa le aplice 10% din populatie. Daca nu le aplicam cu totii, vom vedea ca ulterior vom ajunge sa luam masuri si mai multe daca vedem ca lucrurile nu se imbunatatesc si de aici cred ca este nevoie de intelegere si de colaborare. Cu siguranta, vom incerca tot posibil ca impactul sa fie cat mai mic pe populatie si mai ales din punct de vedere economic" a declarat Raed Arafat duminica dupa amiaza, intr-o interventie telefonica la Realitatea Plus.Secretarul de stat din Ministerul de Interne a precizat ca luna decembrie va fi si ea "sub influenta virusului" si va va fi nevoie in continuare de masuri preventive."Cu siguranta, luna decembrie nu va fi o luna de intoarcere la normalitate," a adaugat Arafat. Acesta a evitat sa avanseze o cfira cu privire la evolutia epidemiei, sustinand ca nu poate face speculatii in aceasta privinta.In ceea ce priveste capacitatea de tratare a pacientilor cu COVID-19 care au nevoie de terapie intensiva, secretarul de stat din MAI sustine ca "in acest moment inca mai avem capacitate, dar cu cat creste numarul pacientilor, necesita solutii suplimentare", iar unele dintre aceste solutii se regasesc in actul normativ adoptat saptamana aceasta prin care Guvernul va face achizitii de echipamente pentru stocurile de urgenta