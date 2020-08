Raed Arafat, despre redeschiderea restaurantelor. Toate masurile de protectie pe care trebuie sa le luam si la ce sa fim atenti in privinta personalului localului

"Manusile nu sunt atat de importante, cat dezinfectarea"

Apoi, e bine sa se spele pe maini dupa ce mananca, sau sa se dezinfecteze, iar daca doar stau de vorba, ar fi recomandat sa se poarte masca. De asemenea, spune seful DSU, clientul trebuie sa vada ca ospatarii poarta masca tot timpul si ca isi dezinfecteaza mainile daca trec de la o masa la alta."Acum, cand intram in spatiu inchis, in interior, riscul are o crestere, dar trebuie respectate regulile. Noi am avut discutii cu reprezentantii HoReCa. Interesul lor nu e numai sa nu se infecteze vreunul dintre clienti. In primul rand este sa nu se infecteze personalul lor, pentru ca altfel inchide restaurantul sau inchide activitatea.Interesul lor e clar sa se respecte regulile. Aici si clientii trebuie sa respecte regulile, iar clientului care nu respecta regula trebuie sa i se ceara sa plece.Cei care gestioneaza un restaurant sau un spatiu unde se serveste masa, cand vad ca cineva nu respecta regulile nu trebuie sa spuna "nu am ce sa fac".Cei care merg la restaurant trebuie sa stie ca este o limita - trebuie sa vada ca nu este ocupata toata capacitatea. O sa vedem cat stabileste Ministerul Sanatatii , dar va fi in jur de 50% cel mai probabil. Deci capacitatea restaurantului nu poate fi ocupata la maxim.Daca vezi toate mesele pline, una langa cealalta, inseamna ca nu se respecta regulile. Dar nu cred ca cineva va face acest lucru si cred ca se va respecta aceasta masura. Poate se pastreaza mesele, dar va fi scris pe unele "nu se sta la aceasta masa", a declarat acesta la Digi24."Chestia cu manusile sa stiti ca nu este o chestiune foarte necesara, ba, mai mult, da un sentiment fals de siguranta. Manusile nu sunt atat de importante, cat dezinfectarea. Faptul ca ai manusi pe mana, trebuie dupa fiecare client fie sa te dezinfectezi, fie sa schimbi manusile.Nici macar cine le poarta nu este protejat, pentru ca isi atinge fata cu manusa si tot acolo este. Asa ca, mai degraba, important este sa observam ca chelnerii, ospatarii se spala pe maini, se dezinfecteaza... Si astea le-am vazut la o terasa unde am fost. Chelnerul, dupa fiecare masa mergea la o butelie de dezinfectant si se dezinfecta.Antreprenorii din acest sector trebuie sa faca o procedura prin care sa oblige personalul sa se dezinfecteze intre fiecare client si celalalt, intre fiecare masa si cealalta. Chiar daca este un cost in plus, este cea mai buna metoda de a proteja si personalul si sa-l pastrezi sa lucreze.Purtarea mastii pentru personal este obligatorie. Cel care sta la masa nu va putea sa manance cu masca, dar poate a mancat si daca stau de vorba si poarta masca se protejeaza mai bine.Important este ca daca esti in restaurant, trebuie sa vezi ca ospatarii poarta masca, dezinfectia pe maini. Persoanele care au mancat au atins tacamuri, trebuie sa se spele sau sa se dezinfecteze.Asta trebuie sa ne intre in sange in perioada asta. Si nu ne ajuta numai sa ne protejam de COVID, in final ne va proteja si de gripa sezoniera", a mai declarat Raed Arafat.