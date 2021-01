Raed Arafat, despre reintoarcerea copiilor la scoala: "Posibil sa se raspandeasca din nou virusul din casa in casa"

Intrebat de ce nu s-au deschis acum scolile, Arafat a precizat ca perioada ramasa pana la urmatoarea vacanta este mica si inca nu s-a evaluat impactul sarbatorilor de iarna. "Posibil sa se raspandeasca din nou, prin copii, virusul din casa in casa", a explicat Arafat."CNSU a luat decizia si urmeaza sa fie date aceste lucruri public, daca nu au fost date deja, ca pana in 8 februarie se va continua online, urmand ca apoi sa se ia decizia. Clar ca toata lumea doreste sa se intoarca la forma de predare fizica , eventual cu scenariile care au fost pana acum, daca apar cazuri intr-o scoala", a declarat, vineri seara, la Digi 24, Raed Arafat.Acesta a explicat ca, "daca totul este ok, este posibil sa se reia, pe baza de scenarii, incepand cu 8 februarie"."Acest lucru se va face pe baza de analiza a situatiei epidemiologice de la momentul respectiv", a precizat Arafat.Intrebat care au fost motivele pentru sustinerea continuarii predarii online, Arafat a precizat ca se iau in considerare mai multe aspecte: perioada scurta care mai este pana la vacanta, faptul ca nu s-a evaluat inca perioada sarbatorilor de iarna, dar si faptul ca elevii sunt un vector posibil de transmitere."Posibil sa se raspandeasca din nou, prin copii, virusul din casa in casa", a precizat Arafat.