Raed Arafat, despre vaccinare: Nu are cum sa fie toata lumea prioritara, pentru ca atunci cu totii suntem prioritari si nu mai este nimeni prioritar

Presiune pentru vaccinare

Seful DSU precizeaza ca nu toata lumea poate avea prioritate la vaccinare, ntrucat nu exista suficiente doze. Arafat considera "fezabil" ca in luna septembrie sa se ajunga la 10 milioane de persoane vaccinate la nivel national si atrage atentia asupra celor indecisi, care trebuie sa primeasca toate informatiile de care au nevoie pentru a se convinge ca vaccinarea e un lucru "pozitiv"."Eu stiu ca fac parte dintr-o faza mai aproape decat faza populatiei generale . Dar aici revenim la discutie pe cati putem sa prioritizam pentru ca discutam de profesori, avem partea HoReCA, aici avem pe cei care vand la supermarket, care stau la casierii. (...) Nu are cum sa fie toata lumea prioritara, pentru ca atunci cu totii suntem prioritari si nu mai este nimeni prioritar.(...) Este vorba de cantitati, e vorba de capacitate de vaccinare. Acum poate singura chestie care ne opreste sa avem mai multi vaccinati pe zi este numarul dozelor pe care le primim, ca si in alte tari, nu este numai Romania in aceasta situatie", a declarat, vineri seara, la Digi 24, Raed Arafat.Acesta a mentionat ca dupa punerea pe piata a altor vaccinuri va creste si numarul vaccinatilor. "Cred ca e fezabil ca prin septembrie sa ajungem la 10 milioane de vaccinati, dar acest numar va creste treptat, cu cat creste numarul dozelor care intra in Romania", a adaugat secretarul de stat din MAI.Acesta a precizat ca exista o "presiune" in acest moment din partea celor care doresc sa se vaccineze, "dar la acest moment inca cifra e mica" in ceea ce priveste numarul celor imunizati."Stim ca populatia se imparte in trei categorii : categoria celor care vor neaparat, categoria celor care nu vor sub nicio forma, dar este o categorie importanta care este nedecisa, care vor mai multe informatii, care vor mai multe raspunsuri si e dreptul lor. (...) Poate ca se vor convinge ca acest lucru este pozitiv, e bine si or sa vina sa-l faca", a mai afirmat Raed Arafat.In ceea ce priveste existenta unui asa-numit pasaport de vaccin care sa le dea celor imunizati mai multe drepturi in comparatie cu cei care nu se vaccineaza, Arafat a precizat ca acest lucru ar putea fi posibil numai cand este vorba de decizii medicale, cum ar fi carantinarea."Un pasaport de vaccinare care sa duca la segregarea populatiei sau la discriminarea populatiei, la impartirea - cei vaccinati si cei nevaccinati - nu este o abordare ok din punctul meu de vedere. Insa anumite masuri din punct de vedere medical in favoarea celor care sunt vaccinati sunt normale. Si Romania a luat astfel de masuri, cum ar fi ca nu mai intri in carantina daca esti vaccinat. Dar nu pot sa-ti interzic sa circuli daca nu esti vaccinat", a adaugat Raed Arafat.