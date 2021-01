Raed Arafat: "Eu o sa ma vaccinez public. Cel care nu se vaccineaza isi asuma ca este expus mai mult sa faca boala in forma ei grava, sa ajunga la ATI"

"Nu vom face diferentieri"

Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne a precizat ca el se va vaccina public atunci cand ii va veni randul si le-a recomandat cetatenilor sa se vaccineze pentru a se proteja pe ei si pe cei apropiati de infectia cu coronavirus "Romania nu sta foarte prost. A inceput in 27 (), in perioada de sarbatori si totusi, am vazut un tabel care arata datele din mai multe tari europene si suntem situati undeva pe la jumatate ca numar de vaccinati. De maine () vor fi activate toate centrele de vaccinare a personalului medical.E clar ca la un anumit moment, va incepe si faza a II a, poate chiar paralel cu faza I. Cu cat vin doze de vaccin, cu cat avem posibilitatea sa vaccinam, acest lucru se va face.E posibil sa se ajunga la un moment sa se vaccineze si persoane din faza II, plus ca sunt mai multe aspecte pe care putem sa le intampinam pe parcurs, pe care le-au intampinat alte tari si au luat decizia sa treaca inclusiv la faza II de vaccinare", a declarat Raed Arafat, la postul B1 TV. Intrebat daca in Romania vor fi prevazute mai multe drepturi pentru cei care vor decide sa se vaccineze mpotriva COVID-19, seful DSU a raspuns: "Nu s-au prevazut astfel de masuri in Romania, alte tari incearca sa implementeze astfel de masuri.""In Romania nu s-a discutat asa ceva, sa diferentiem vaccinat fata de nevaccinat. In final, cel care se vaccineaza, in primul rand, se protejeaza pe el si bineinteles, la un numar mai mare de vaccinati, ii protejam si pe cei din jur.Cel care nu se vaccineaza isi asuma clar ca la un anumit moment el va fi supus unui risc mult mai mare decat cel care s-a vaccinat. El este expus mai mult sa faca boala in forma ei grava, sa ajunga la spital, la terapie intensiva si, cine stie, sa ramana cu sechele sau, Doamne -fereste, sa-si piarda viata," explica secretarul de stat.In ceea ce priveste faptul ca 51% dintre romani cred putin sau foarte putin in eficienta vaccinului anti-COVID, potrivit unui sondaj realizat de IMAS la comanda Europa FM, Raed Arafat a precizat: "Este un lucru normal la inceputul unei campanii de vaccinare.""Eu sunt convins ca multi isi vor schimba parerea si vor vedea ca e un lucru care se face in toata lumea, se vaccineaza si persoane extrem de importante pe plan european. Cei care recomanda vaccinarea se vaccineaza si ei - presedinti de state, prim-ministri, ministri, personalitati din viata publica. (...) E clar ca unele persoane mai au intrebari. Se va incerca sa se raspunda la aceste intrebari transparent, amanuntit.Comitetul de vaccinare lucreaza la acest aspect. E clar ca o parte isi vor schimba parerea dupa o perioada dupa ce vad ca lucrurile merg normal," afirma oficialul.Intrebat, in acest context, ce le-ar spune celor care nu sunt inca hotarati sa se vaccineze, secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne a raspuns: "Le spun un lucru simplu - eu o sa ma vaccinez.""Am decis sa ma vaccinez, si vaccinul de gripa sezoniera il fac anual. Asta inseamna ca pentru mine, ca persoana, cred ca acest lucru este bun. Le sfatuiesc si pe aceste persoane sa se vaccineze pentru ca este bine pentru sanatatea lor si pentru a se proteja si pentru a-i proteja si pe cei din jurul lor.Nu pot sa vin sa sfatuiesc pe cineva sa faca ceva ce eu nu as face. Cand o sa-mi vina randul, o sa ma vaccinez, o sa ma vaccinez public ca sa vada lumea ca ce am zis am facut. Sfatul meu pentru toti este sa nu asculte dezinformarile si manipularile care circula peste tot si sa se gandeasca la interesul lor si al familiilor lor si al celor apropiati," conchide Arafat.