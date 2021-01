Raed Arafat: Ideea unei doze anuale de vaccin inca nu e pusa pe masa

"Daca nu vine o indicatie medicala cum ca ar fi necesar inca un rapel, nu ma vaccinez inca o data. Asta se decide pe linie stiintifica, se decide si de catre fabricant si de Agentia Europeana a Medicamentului. Aici nu e dupa cheful nostru, hai sa mai facem o doza. Nu se stie, s-ar putea sa fie mai mult (durata imunizarii - n.r.). Ideea unei doze anuale inca nu e pusa pe masa. Cel putin eu nu am citit astfel de studii. Daca va aparea ca incep sa scada anticorpii, nu mai reactioneaza la stimuli sistemul imunitar, atunci oamenii de stiinta trebuie sa spuna ce e de facut. La acest moment nu stiu de astfel de discutii", a declarat Raed Arafat, marti seara, la TVR1.Secretarul de stat a adaugat ca de regula rapelul se pastreaza la congelator pentru fiecare persoana vaccinata cu prima doza si a dat propriul exemplu, aformand ca la data de 1 februarie urmeaza sa primeasca cea de-a doua doza de vaccin."De regula, se pastreaza rapelul pentru fiecare doza care se administreaza. Eu stiu ca se pastreaza in congelator rapelul la Pfizer pentru a 21-a zi, la Moderna pentru a 28-a zi. In mod normal, orice persoana care e vaccinata trebuie sa primeasca doza de rapel la momentul la care trebuie sa il primeasca. Eu m-am vaccinat acum o saptamna, lunea trecuta, si in data de 1 februarie urmeaza sa primesc rapelul, am deja data fixata, stiu unde sa ma duc. Pentru fiecare doza se pastreaza o doza, adica se da jumatatea dozelor la vaccinat si jumatate ramane la congelator. Daca faci la 22 sau 23 de zile nu inseamna ca pierzi doza de rapel", a mai declarat Arafat.Raed Arafat a precizat ca imunizarea este de 95 la suta dupa 7, respectiv dupa 14 zile."Ca si procent de asigurare a protectiei, Pfizer are 95% si Moderna are 94,1% protectie, desi diferenta este nesimnificativa, iar ca durata de imunizare, nu ai cum sa spui ca acest vaccin asigura 3 ani, poti spune ca da, asa ne asteptam. La Pfizer dupa 7 zile la Moderna la 14 zile, daca cu gresesc, dupa rapel, sunt considerat ca sunt imunizat si ca am protectie 95%", a mai declarat Arafat.