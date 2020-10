Raed Arafat: Indemnarea populatiei la nerespectarea regulilor nu inseamna decat pacienti in plus si persoane decedate in plus

Arafat afirma ca doar parteneriatul cu populatia si cu autoritatile locale va duce la limitarea pandemiei, intrucat o singura entitate nu poate rezolva problema. Arafat a afirmat ca sunt multi care indeamna populatia la nerespectarea regulilor, dar asta nu inseamna decat cazuri in plus si probabil mai multe persoane decedate."Toata lumea observa ca avem o crestere continua a cazurilor, suntem pe un trend ascendent important. Noi cand punem aceste masuri intrecam sa reducem transmiterea, apelul catre populatie este sa inteleaga situatia si sa fie partener cu noi in respactarea acestor reguli si a acestor prevederi care sunt emise. Este extrem de important acest lucru pentru ca sunt foarte multi in online, chiar si unii care declara acest lucru in alte spatii publice care indeamna populatia la nerespectarea regulilor, iar acetul lucru nu va duce decat la agravarea situatiei. Indemnarea populatiei la nerespectarea regulilor, nu inseamna decat probabil in plus pacienti si in plus persoane decedate", a afirmat, miercuri, Raed Arafat Acesta a facut inca odata apel la populatie sa respecte regulile."Este un apel pe care-l fac inca odata: respectarea regulilor in aceste zile este extrem de importanta si noi nu putem lucra fara parteneriatul cu populatia, cu autoritatile locale. Nu poate o singura entitate sa rezolve problemele. Transmit populatiei sa se gandeasca la sanatatea proprie si a celor apropiati si sa respecte regulile", amjai afirmat Arafat.Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, miercuri, 4.016 de noi cazuri de infectare cu SARS-COV-2, numarul total al imbolnavirilor ajungand astfel la 164.477. In ultimele 24 de ore, s-au inregistrat si 66 de decese, bilantul fiind de 5.601. In prezent, 686 de persoane sunt internate la Terapie Intensiva. In Bucuresti, rata de infectare este de 2,82 la mia de locuitori, iar 18 judete au trecut de pragul de 1,5.