Raed Arafat la Alba Iulia: Avem o incidenta mare, care depaseste 9 la mie. Nu putem sa luam masuri pentru ca nu exista propuneri de carantinare din partea DSP

Arafat a spus ca, desi Alba Iulia are o rata de incidenta a virusului de peste 9 la mie, nu se poate decide carantina pentru ca Directia de Sanatate Publica Alba nu a facut o propunere in acest sens, astfel incat INSP sa dea un aviz care sa fie trimis Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta.Raed Arafat a precizat ca in Alba este vorba de transmitere comunitara intensa a virusului, spitalele sunt aglomerate, exista pacienti care asteapta la UPU si, prin urmare, trebuie luate masuri. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a precizat ca el nu vrea sa spuna ce masuri trebuie luate, pentru a nu se interpreta ca influenteaza deciziile pe care le va lua CJSU pe baza analizelor epidemiologice."Ni s-a prezentat situatia, care este una serioasa. Exista o incidenta mare la nivelul municipiului Alba Iulia, depaseste 9 la mie, se apropie de 10 la mie, la nivelul localitatii Sebes si Blaj, unde sunt cifrele mari. Va ramane Comitetul pentru Situatii de Urgenta sa discute masurile si ce vor propune. La acest moment noi nu putem sa luam masuri pentru ca nu s-a luat conform legii, nu s-au propus din partea DSP-ului masuri de carantinare de exemplu, ca sa ajunga la INSP, sa avizeze sa ajunga la comitetul judetean. La Sibiu de exemplu, acest lucru era deja facut aici nu. In baza a ce va decide comitetul domnul prefect va iesi ulterior sa va anunte decizia comitetului", a spus Arafat.Seful DSU a subliniat din nou importanta modului in care populatia implementeaza masurile de prevenire a raspandirii virusului. "Aici s-a inceput cu unele masuri inaintea Guvernului si pana acum nu observam chiar o scadere la aceste masuri, ceea ce inseamna ca poate ca trebuie sa se analizeze ce altceva mai trebuie facut si sa se lucreze cu populatia", a spus el. Secretarul de stat din MAI a mentionat, intrebat fiind ce masuri ar recomanda, ca epidemiologii sunt cei care ar trebui sa fac propuneri in acest sens.Judetul Alba se afla pe locul sase din punct de vedere al incidentei cazurilor Covid la mia de locuitori, in ultimele 14 zile, cu indice de 5,81. Cea mai mare incidenta a cazurilor noi este la Blaj - 9,96 (anterior 9,82), urmat de Alba Iulia - 9,92 (anterior 9,51), Cugir cu 8,78 (anterior 8,70), Sebes - 8,26 (anterior 7,81).In Alba se realizeaza zilnic intre 800 si 900 de teste, judetul fiind, astfel, pe primul loc pe tara din punct de vedere a ratei de testare raportat la numarul de locuitori. Potrivit datelor DSP Alba, un sfert din populatia judetului Alba a fost testata pentru COVID-19. In ultimele opt luni au fost prelucrate in total peste 112.000 de teste, din care 95.504 de teste sunt unice. In total, au fost efectuate pana acum 113.552 de teste.Asta inseamna ca, raportat la numarul total al locuitorilor judetului Alba, respectiv aproape 380.000, au fost testati 25,2% dintre acestia.