Raed Arafat: Lunile septembrie si octombrie vor fi dificile

"Noi ne asteptam luna septembrie si luna octombrie sa fie doua luni dificile", a declarat seful DSU la Digi24."Sa nu uitam, sunt mai multe aspecte: deschiderea scolilor, mai este revenirea din concediu la locurile de munca, aglomerarea oraselor, aglomerarea transportului public in comun. Astea sunt caracteristici pe care le vom vedea in luna septembrie. Mai este si activitatea electorala care se desfasoara, mai vine gripa sezoniera - in septembrie-octombrie vor incepe sa apara cazuri", a mai spus seful DSU."Sunt factori cumulativi care pot sa duca la o crestere mai departe, daca, mai ales daca, nu respectam regulile de distantare, portul mastii si toate astea", a subliniat Raed Arafat.