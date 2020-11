Raed Arafat: Nu ar trebui sa mai existe suspiciuni, avand in vedere cate persoane decedeaza in fiecare zi. In faza urmatoare vom avea cresteri pana ajungem la un platou

El atrage atentia asupra faptului ca nu trebuie sa mai existe "suspiciuni" cu privire la existenta virusului. "Daca acum cateva luni aveau suspiciuni unii si aveau intrebari daca virusul asta exista, nu ar trebui sa mai aiba aceste suspiciuni, vazand ce se intampla in Romania si in jurul nostru si cate persoane decedeaza in fiecare zi", a declarat Raed Arafat, vineri seara, intr-o interventie la B1 Tv.Acesta a precizat ca impactul noilor masuri restrictive se va vedea dupa doua cicluri de 14 zile de la aplicarea lor. "Eu nu cred ca o sa ajungem la un platou pana nu vedem impactul si al noilor masuri pe care le avem, daca sunt aplicate corect de noi toti. (...) Evaluarea reala asupra impactului acestor masuri are nevoie de 30 de zile, de doua cicluri de 14 zile, este parerea epidemiologilor", a afirmat Arafat.El a subliniat importanta respectarii masurilor de catre toata lumea, aratand ca sunt "masuri necesare pentru a reduce mobilitatea si contactul care sunt considerate de catre epidemiologi motivul principal pentru cresterile care au fost in ultima perioada". "In faza urmatoare cel mai probabil vom avea cresteri continue pana ajungem la un platou, nu ma astept ca daca s-au luat masurile luni, marti o sa avem o schimbare", a aratat Arafat.Acesta a declarat ca "e foarte greu de prezis" care este plafonul de imbolnaviri la care Romania s-ar putea stabiliza daca se ajunge la un numar relativ constant de imbolnaviri. Referindu-se la scoli, Raed Arafat a aratat ca existau deja mai multe locuri care trecusera in zona rosie si unde scolile intrasera deja in online, iar copiii pot fi transmitatori ai virusului fara a prezenta simptome.Secretarul de stat din MAI s-a aratat convins ca majoritatea romanilor au inteles importanta respectarii regulilor, insa a subliniat faptul ca minoritatea care nu a respectat masurile de prevenire are un rol in raspandirea bolii."Nu putem spune ca populatia in general, poate ca o parte a cazut prada campaniilor de diminuare a rolului mastii. (...) Eu am convingerea ca o mare parte a populatiei a inteles deja de mult timp si respecta regulile, dar trebuie sa le respectam cu totii pentru ca partea mai mica raspandeste boala la cei care respecta masurile", considera Raed Arafat.Arafat a precizat ca acolo unde au fost impuse restrictii "s-a considerat ca exista un contact intens" si prin urmare un risc de raspandire. "Daca nu ajungem sa avem un impact serios al acestor masuri urmeaza o reevaluare. Asta scrie si in hotararea de Guvern. Daca la reevaluare se va considera ca sunt necesare si alte masuri, o sa vedem la momentul respectiv", a mai declarat secretarul de stat."Daca nu scade suficient intr-o luna inseamna ca masurile nu sunt suficiente si exista risc de crestere mai departe. Si atunci se impun si alte masuri. (..) Se pot lua si alte masuri suplimentare in zonele care sunt afectate mai grav", a punctat Arafat. El a spus ca nu se discuta neaparat despre lockdown.