Raed Arafat: "Nu mai sunt paturi la ATI in spitalele din Bucuresti care trateaza pacienti cu Covid-19". Vineri, numar record de imbolnaviri

Vineri, record negativ de noi infectari

Informatia a fost publicata initial, pe surse, de Stirile Pro Tv. "Nu mai sunt paturi la ATI in spitalele din Bucuresti care trateaza pacienti cu Covid-19", a declarat, vineri seara, Raed Arafat, pentru Ziare.com. Pacientii sunt dirijati catre alte unitati cu locuri disponibile, iar solicitarile sunt gestionate de catre Centrul National de Conducere si Coordonare a Interventiei (CNCCI). Spitalele din Capitala care trateaza pacienti cu Covid-19 sunt: "Victor Babes", "Matei Bals", "Marius Nasta" si spitalul de campanie de la "Ana Aslan".In Bucuresti, numarul de cazuri confirmate, potrivit raportarii Institutului National de Sanatate Publica de vineri, 17 iulie, a ajuns la 4.172.De asemenea, in ultimele 24 de ore, de la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 799 cazuri noi de imbolnavire.La unitatile ATI din toata tara, potrivit raportarii oficiale de la ora 13.00, erau internati 273 de pacienti.Numarul cazurilor noi de coronavirus raportat vineri, 17 iulie, de Grupul de Comunicare Strategica este de 799, iar cel al deceselor de 17, in 24 de ore. In acelasi interval de timp, au fost facute 18.986 de teste.Pana acum au fost confirmate 35.802 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.598 au fost externate, dintre care 22.312 de pacienti vindecati si 2.286 de pacienti asimptomatici, externati la 10 zile dupa depistare.Totodata, pana in prezent, 823 de pacienti cu test pozitiv au fost externati la cerere.Pana vineri, 1.988 de persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au decedat.