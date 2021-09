Raed Arafat, îngijorat de creșterea numarului de infecări COVID-19: ”Astăzi este prima dată, după câteva luni, când carantinăm localităţi”

Arafat a mai precizat că este pentru prima dată, după multe luni, când a semnat un ordin de carantinare pentru mai multe localităţi din judeţul Satu Mare.”Astăzi am fost la aproximativ 5,7 la sută rată de pozitivare. Este îngrijorător că intră cazuri multe pe Terapie Intensivă zilnic. Avem şi tineri. Azi noapte am fost sunat de comandantul pompierilor de la Bistriţa să îmi spună de decesul unui subofiţer de 44 de ani, din păcate nevaccinate. Câteva zile la terapie Intensivă, intubat, după care, din păcate, decedat. Astea sunt situaţii cu care ne confruntăm acuma”, a declarat Raed Arafat, la Digi24, vineri seara.Arafat a adăugat că a semnat primul ordin de carantinare a unor localităţi, după mai multe luni.”Astăzi este prima dată, după câteva luni, când carantinăm localităţi, am semnat Ordinul de carantinare pentru şase localităţi din judeţul Satu Mare, care e unul dintre judeţele care a depăşit 1,5 la mie rată de incidenţă, dar sunt câteva localităţi limitrofe, nişte localităţi mici careau depăşit şase la mie şi au obţinut un punctaj mare de punctajul INSP şi CJSU, astăzi, cu avizul INSP, la propunerea DSP au propus carantinarea care va intra de mâine în localităţile respective”, a declarat Arafat.Secretarul de stat, care este şi şedul DSU, a mai atras atenţia că vaccinarea este soluţia optimă în vaţa coronavirusului.”Nu că aruncăm vina pe oameni, dar, în final, depinde pe noi cum ne protejăm, ştim că avem cu ce să ne protejăm, nu vrem, din păcate asta e o alegere, că cineva nu vrea să se vaccineze, asta e o alegere de a refuza un mijloc care poate să împiedice să ajungi la Terapie Intensivă sau într-o stare gravă. Facem tot posibilul, şi astăzi am avut o şedinţă la Ministerul Sănătăţii, pentru a urmări modul în care creştem numărul paturilor de Terapie Intensivă, deci se face tot posibilul pentru managementul corect al acestui val, dar rămâne soluţia optimă, pentru a reduce numărul cazurilor grave, rămâne vaccinarea”, a declarat Raed ArafatŞeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă a emis Ordinul nr.7467/10.09.2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comunele Bixad, Călineşti-Oaş, Gherţa-Mică, Turţ, Batarci, Cămărzana şi Târşolţ.Măsura intră în vigoare începând cu data de 12.09.2021 ora 00,00 (noaptea de sâmbătă spre duminică) pentru o perioadă de 14 zile până în data de 25.09.2021 ora 23,59.Prefectul judeţului Satu Mare, Altfatter Tamás a solicitat responsabilitate din partea cetăţenilor din zona carantinată şi acţiuni de informare şi prevenţie, precum şi măsuri eficiente de punere în aplicare a Ordinului de carantinare.