Raed Arafat: Pacientii asimptomatici care se externeaza la cerere nu se vor izola singuri acasa. Familia lor este obligata sa stea in carantina

"Copilul lui nu va putea ieti acasa, sotia sau sotul nu va putea merge la munca. El ar trebui sa se izoleze in casa intr-o camera unde sa nu ajunga ceilalti, baia ar trebui igienizata dupa fiecare folosire. Mai trebuie sa stie ca starea lui de sanatate i se poate agrava brusc, iar noi nu avem posibilitatea sa-l controlam zilnic, sa-i monitorizam starea de sanatate. Va fi sunat si intrebat cum se simte, dar nu avem atatia medici disponibili ca sa-i monitorizeze pe toti", a declarat Arafat la Digi 24.Arafat mai spune ca cei care s-au externat la cerere ar putea fi rechemati la control.Acesta a precizat ca legea privind carantinarea si izolarea va permite autoritatilor sa gestioneze mai bine situatia de sanatate publica in care ne aflam.Raed Arafat a declarat, vineri seara, la Digi24, ca situatia "incepe sa devina ingrijoratoare" in conditiile in care sectiile ATI ale spitalelor din Bucuresti care trateaza pacienti infectati cu coronavirus nu mai au locuri disponibile:"Spitalele de terapie intensiva care primesc pacienti infectati cu COVID-19 nu mai au loc de terapie: Matei Bals, Marius Nasta, Ana Aslan, nu mai au locuri. Daca apare un caz, il vom muta in afara Bucurestiului. Si spitalul din Ploiesti este ocupat la capacitate maxima. Solutia este sa cream paturi de ATI, sa aducem ventilatoare. Avem stocuri si pentru ca a aparut aceasta problema trebuie sa apelam la aceasta solutie. Dar avem nevoie de personal (...) Si maine vom avea o cifra record", a declarat acesta.Secretarul de stat a mai spus ca, pentru a ajunge din nou la 100 de cazuri pe zi, romanii ar trebui sa se intoarca la restrictii foarte dure, la fel ca in perioada starii de urgenta . In privinta organizarii alegerilor locale si a redeschiderii scolilor, Arafat nu a vrut sa comenteze, dar a spus ca toate evenimentele vor fi analizate de autoritati Arafat a mai declarat ca medicii sunt surmenati, foarte stresati si ca este nevoie de legea care le permite detasarile.