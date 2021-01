Raed Arafat: "Probabil va fi o crestere a numarului cazurilor de coronavirus in urmatoarele 10 -15 zile. Sper sa controlam aceasta crestere"

Lockdown-ul, exclus

"Va fi o crestere probabil a numarului cazurilor. Depinde cat de controlabila va fi. O mare parte din populatiei a respectat recomandarile, dar este si o parte din populatie care nu a respectat recomandarile, dovada si amenzile date de Politie. Este posibil sa incepem sa vedem o crestere in urmatoarele 10 -15 zile.Sper sa controlam aceasta crestere pentru ca indicatorii arata ca presiunea pe sistemul sanitar a scazut comparativ cu acum 2-3 saptamani. Eu sper sa o mentinem asa", a declarat Raed Arafat, la postul B1 TV. Oficialul spune ca autoritatile nu au intentia de a impune un lockdown general in Romania, dar a a precizat insa ca restrictii locale pot fi instituite acolo unde este nevoie."Masuri de lockdown generalizate nu sunt in vizorul nostru. Masuri localizate, cum am luat pana acum - si acum avem un numar de localitati care sunt in carantina - astfel de masuri pot fi luate daca in unele zone creste numarul cazurilor peste un anumit procent si mai ales daca este combinat cu alti factori pe care le analizeaza colegii de la DSP si de la INSP. Da, astfel de masuri pot fi luate acolo unde este nevoie," declara Raed Arafat, conform sursei citate.