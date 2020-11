Raed Arafat: Recomandarea OMS ca scolile sa ramana deschise e o recomandare, nu inseamna ca este aplicabila la toti

"Recomandarea OMS este o recomandare, nu inseamna ca este aplicabila la toti. La noi au trecut multe scoli pe scenariul rosu. Sunt alte studii care spun de trasnmiterea asimptomatica. In mare parte copiii sunt asimptomatici. Noi stim de 1% pentru ca au avut febra, au avut simptome. Acum decizia de a trimite pe toti elevii la domiciliu este inca o solutie pentru a reduce contactul si mobilitatea. Trebuie redusa mobilitatea, redus contactul. Speram ca intr-o luna sa vedem un efect bun, sa stopam cresterea si sa vedem reducerea numarului de cazuri", a declarat Raed Arafat."O perioada vom continua cresterea numarului de infectari, zece, doua saptamani. Masurile ne pot duce la un platou si apoi sa incepem coborarea. Daca e prea devreme, incepem din nou sa urcam. Vor fi masuri speciale de ziua alegerilor, dezinfectia, dar vom fi foarte atenti la ce se intampla dupa. Nu sarbatori, nu festivitati", a mai declarat acesta.Precizarile secretarului de stat in MAI vin in contextul in care voci importante din OMS au subliniat ca, in ceea ce priveste inchiderea scolilor, costurile pot fi mai mari decat beneficiile."Nu exista motiv pentru care sa putem spune ca scolile sunt vectori principali de transmitere (...). Trebuie sa mentinem scolile deschise pana la capat, pentru ca nu ne permitem o generatie pierduta din cauza Covid-19", a declarat recent directorul biroului european al Organizatiei Mondiale a Sanatatii.OMS a solicitat statelor sa ia masuri "tintite si proportionate" pentru a opri cresterea cazurilor si a mortalitatii, dar crede ca scolile trebuie sa ramane deschise "pana la capat" si sa nu fie inchise decat ca ultim resort, a declarat Hans Kluge intr-un interviu pentru AFP.