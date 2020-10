Raed Arafat revine asupra unei declaratii care a starnit controverse: "Niciodata nu ma veti auzi afirmand ca am pierdut o lupta"

"Eu chiar cred ca impreuna putem reusi sa limitam impactul pandemiei in Romania si sa salvam cat mai multe vieti. Niciodata nu ma veti auzi afirmand ca am pierdut o luptapentru ca acest lucru ar insemna implicit ca nu mai avem ce face, ce nu este deloc adevarat", scrie Arafat.El considera ca masurile pe care le iau si le implementeaza autoritastile vor sta la baza opririi cresterii numarului cazurilor, la atingerea unui platou si la inceperea unui trend descrescator."Acest lucru necesita timp si un efort comun depus de noi toti", conchide el.Cei de la Grupul de Comunicare Strategica au trimis, la randul lor, o informare pe acest subiect:"Atragem atentia asupra unei stiri care a fost preluata pe mai multe publicatii si in care a fost scoasa din context o afirmatie a dnului Raed Arafat ("Lupta cu COVID-19, din pacate am pierdut-o"). Va rugam sa faceti rectificarile necesare!Dnul Arafat facea referire la cazul medicului de la Fetesti, si NU la efortul in combaterea pandemiei, dupa cum reiese clar din transcrierea pe care o punem la dispozitie, precum si din secventa video:"Noi continuam sa crestem capacitatea la limita care ne permite si resursa umana, bineinteles. La Bucuresti acuma lucram pe inca niste paturi de terapie intensiva care vor fi conexate la Spitalul Marius Nasta, sper sa inceapa sa functioneze cel tarziu la inceputul saptamanii viitoare, punand acolo al 5-lea tir mobil de terapie intensiva. Continuam sa detasam oameni acolo unde este nevoie. Din pacate, mai avem colegi care se imbolnavesc dintre cei care ingrijesc pacientii si vreau sa transmit public condoleantele colegilor de la Fetesti si intreg sistemul de urgenta si a colegilor medici in general pentru decesul sefei unitatii de primiri - urgenta de la Fetesti care din pacate dupa o luna de lupta cu COVID-19, din pacate am pierdut-o. Si asta arata cat de serioasa este aceasta lupta si cat de mare este presiunea si asupra sistemului medical din mai multe puncte de vedere, nu numai asupra capacitatii, dar si asupra oamenilor care lucreaza in sistem"".