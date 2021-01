Raed Arafat: "Romania va primi doze de vaccin anti-COVID si de la alte companii, pe langa Pfizer"

"Semn bun este ca au fost vaccinati colegi din prima linie, care au dorit sa faca acest lucru. Un semn bun este inceputul in care vedem lumina de la capatul tunelului, dar mai e mult pana acolo. Trebuie sa respectam regulile pana vom ajunge sa avem un segment important vaccinat," declara Raed Arafat, la Realitatea Plus. Referitor la vaccinurile care ar urma sa ajunga in tara noastra, pe langa cele de la Pfizer, Raed Arafat a spus ca Romania va primi serul anti-covid si de la alte companii."Cu siguranta vor ajunge si alte vaccinuri. Pe langa cel de la Pfizer, sunt si altele care se autorizeaza si Comisia Europeana are contracte cu aceste firme pe anumite cantitati. Urmeaza sa vina si alte cantitati din partea altor companii," precizeaza oficialul.Intrebat cum a fost anul acesta pentru omul Raed Arafat, acesta a raspuns: "Un an greu si un an trist pentru ca am vazut ce insemna impactul acestui virus si am pierdut colegi, medici, pompieri , politisti, ambulantieri. Si pentru mine s-a schimbat stilul de viata. Eu eram obisnuit sa mai ies, sa ma duc la un film. Si eu am resimtit aceste restrictii. Mi-a lipsit socializarea. Imi doresc, ca toata lumea, sa ma intorc la normalitatea pe care cu totii o vrem, dar stim ca nu este usor."