Raed Arafat: "Se vor permite demonstratiile in limita a 100 de persoane"

"Se vor permite demonstratiile in limita a 100 de persoane in spatii deschise, bineinteles, dar aplicandu-se aceleasi reguli ca si pentru mitingurile electorale, adica portul mastii, distantarea si celelalte aspecte generale de igiena. A mai fost aprobat un aspect referitor la Ministerul Culturii, in urma mai multor solicitari care au venit: exceptia de la carantina a echipelor de filmare si a echipelor care sunt angrenate in productii in interiorul Romaniei si care vin, bineinteles, din afara. Ele vor fi scutite de carantina. Oricum, erau scutite prin alt articol, care este articolul cu activitatea profesionala, dar s-a dorit clarificarea acestui lucru, ca sa limitam anumite proceduri birocratice prin care trebuiau acum sa treaca", a spus Arafat la finalul sedintei de guvern.In ce priveste desfasurarea mitingurilor, seful DSU a aratat ca, in mod normal, fortele de ordine vor putea lua masuri in cazul in care este depasit numarul maxim de participanti."Aici este deja rolul de aplicare a ordinii publice de catre structurile de ordine publica. In mod normal, daca legea sau actele normative spun un anumit numar, orice este peste acest numar devine ilegal si se pot lua masuri de catre politie , jandarmerie, de la amenzi pana la alte masuri, daca se considera necesare. (...) Este o hotarare de guvern, un act normativ. Cand actul normativ iti spune ca cifra maxima este 100 - cifra maxima nu este 102 sau 110. Este 100. Si ar trebui sa fie respectat. Si ar trebui si din partea populatiei sa existe aceasta complianta de a respecta regulile. Pana acum nu erau permise. Acum s-au permis, in anumita limita. Macar sa respectam limita. Acum sunt permise demonstratiile, dar sa fie respectate, in limita regulamentului", a precizat el.Intrebat daca este multumit de modul in care au fost respectate regulile in cazul mitingurilor la care s-a protestat impotriva purtarii mastii, Arafat a apreciat ca in mod normal acele evenimente nu ar fi trebuit sa aiba loc."Nu pot eu sa caracterizez ce se face din punct de vedere al ordinii publice. In mod normal, aceste mitinguri nu trebuia sa aiba loc. Aceste mitinguri care se fac nerespectand legea oricand pot sa fie supuse unor masuri, care sunt masuri specifice ordinii publice", a mai spus el.