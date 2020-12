Raed Arafat si Valeriu Gheorghita au plecat cu avionul la Arad sa intampine TIR-ul care aduce primele doze de vaccin anti-COVID

Vaccinarea incepe in data de 27 decembrie

UPDATE 09.30: Ora de sosire a transportului cu dozele de vaccin in PCTF Nadlac 2, anuntata initial pentru 12.00 este acum 13.00. Raed Arafat , seful DSU, si medicul Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva coronavirusului in Romania, au plecat cu avionul la Arad in seara zilei de joi, 24 decembrie, pentru a intampina camionul in care se afla primele doze de vaccin."Pregatiri pentru debutul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania: Raed Arafat, Secretar de Stat in MAI, Valeriu Gheorghita, Presedintele CNCAV si Constantin Spinu, seful Directiei informare si relatii publice - MAPN, au plecat in aceasta seara inspre Arad. Maine, 25 decembrie, primele 10.000 de doze de vaccinuri impotriva COVID-19 vor intra in Romania, prin Vama Nadlac 2. Ora aproximativa de intrare in tara a primelor doze de vaccinuri este 12.00. #rovaccinare #VaccinareCOVID #VaccinareCOVID19 #VaccinareRomania #VaccinRomania", este mesajul transmis pe pagina de Facebook a campaniei de vaccinare.Primele doze de vaccin impotriva COVID-19 ajung in tara pe la Vama Nadlac 2, vineri, in ziua de Craciun , in jurul orei 12.00, anunta Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Este momentul cand marcam inceputul Zilelor Europene ale Vaccinarii in Romania.Actiunile care marcheaza Zilele europene ale vaccinarii in Romania se desfasoara in perioada 25-27 decembrie. Ele vor fi organizate in Bucuresti si in toate regiunile tarii, printr-o serie de activitati menite sa marcheze debutul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19.Actiunile vor incepe vineri, 25 decembrie, odata cu intrarea in tara, prin Vama Nadlac 2 (judetul Arad) a primelor 10.000 de doze de vaccinuri impotriva COVID-19. Ora aproximativa de intrare in tara a primelor doze de vaccinuri este 12.00. Sambata, 26 decembrie, vaccinurile vor ajunge la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino", desemnat Centru national de stocare a vaccinurilor impotriva COVID-19. Ora aproximativa de sosire a vaccinurilor la Institutul Cantacuzino este 07.00.Vaccinarea incepe in data de 27 decembrie in toate cele 10 spitale de boli infectioase aflate in prima linie in lupta impotriva COVID-19.Evenimentul de vaccinare de la Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals" va incepe duminica, 27 decembrie, la ora 09.00.In aceeasi zi, actiuni similare vor fi organizate si in celelalte noua spitale de boli infectioase aflate in prima linie in lupta impotriva COVID-19, dupa ora 10.00