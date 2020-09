Raed Arafat: Vaccinul anti-Covid ar trebui sa apara la sfarsitul anului - inceputul anului viitor

"De vaccin se vorbeste deja pentru sfarsitul anului, inceputul anului viitor. Se pare ca incet - incet e clar ca vom avea un vaccin. Nu vorbim de un vaccin netestat pentru ca altfel poate ca unele vaccinuri netestate suficient ar putea fi administrate, dar nimeni nu ar vrea sa faca acest lucru. Un vaccin pe la sfarsitul anului e probabil deja. Eu va spun, la modul acesta de joc, poate ca pana in primavara - vara anului viitor. Trebuie sa ne asteptam ca acest lucru sa continue pana atunci. Daca apare un vaccin in cantitati suficiente, sa fie vaccinata o parte importanta din populatie, mai ales partea vulnerabila, va scadea impactul lui si dupa asta o sa fie totul ok, incet - incet ne intoarcem la realitate. Acum avem Remdesivirul care este folosit si in Romania, dar sunt cercetari multe", a declarat Raed Arafat la Antena 3, vineri seara, citat de News.ro.Intrebat cat vom mai trai cu acest coronavirus, Arafat a explicat ca cel putin in aceasta iarna noul virus va fi prezent."Cred ca iarna asta traim cu el si poate prima parte a primaverii traim cu el. Daca se intampla ceva mai rapid ca si parte de cercetare pe terapie sau vaccin intr-o cantitate importanta care sa ne permita sa vaccinam majoritatea celor vulnerabili. Cred ca daca va apare ne va permite sa salvam vieti, sa evitam raspandirea si sa evitam efectul lui, sa ne intoarcem la o viata cat mai normala", a declarat Arafat.Secretarul de stat a mai precizat ca inca suntem in primul val de imbolnaviri."Pentru Romania nu cred ca am intrat in val 1, val 2, cred ca este un prim val care a continuat, la un moment a inceput sa scada, dar noi nu am apucat sa spunem ca am terminat un val. Noi inainte sa ajungem la un nivel de siguranta, am inceput sa crestem. Parerea mea este ca noi continuam primul val, dar cu o agravare a lui", a declarat Raed Arafat.