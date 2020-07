Raed Arafat, vizavi de aglomeratia de pe litoral: S-ar putea sa aplicam restrictii locale, anumite zone sa fie izolate

"Nu stiu daca mai e posibil sa spunem Stop la mare! In primul rand, nici legislatia nu permite. Singurul lucru pe care poti sa il faci este sa pui restrictii. Restrictii se pot pune. Poate nu nationale. Si trebuie sa vedem cum evolueaza si s-ar putea sa ajungem sa avem nevoie sa aplicam restrictii locale, in anumite zone. Sa ma pronunt cu marea sau cu muntele nu pot sa o fac. Doar atat pot zice: Atentie! Daca situatia se agraveaza si in anumite zone cresterea este mult mai mare decat in altele, este posibil ca anumite zone ajunga sa fie izolate. Este posibil sa se impuna anumite restrictii in anumite zone. Avem un numar foarte mare de cazuri continuu in 5 puncte fiebinti. Daca continua situatia asa, este posibil sa se ia anumite masuri. Nu s-a discutat, dar va trebui luata in duscutie", a declarat Raed Arafat la Digi24.