Raed Arafat confirma intrarea Romaniei in valul trei al pandemiei: "Nu are nimeni cum sa nu recunoasca aceasta crestere"

"Suntem intr-o crestere a numarului de cazuri. Nu are nimeni cum sa nu recunoasca aceasta crestere, si clar ca suntem intr-un nou val in acest moment. Dezavantajul este ca incepem la terapie intensiva cu un numar de peste 900 si ceva de bolnavi, comparativ cu valul trecut cand erau mai putini pacienti in terapie intensiva, vreo 500. Pe acolo eram cand a inceput sa creasca atunci", a declarat Raed Arafat la Digi 24 Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a mai declarat ca situatia actuala obliga Romania sa ia masuri urgente pentru cresterea capacitatii de terapie intensiva."Trebuie sa gasim solutii pentru crestere capacitatii de terapie intensiva. In Bucuresti am inceput sa lucram la instalarea a doua unitati mobile suplimentare de terapie intensiva care sa vina cu o crestere macar de 16, 20 de locuri in urmatoarea perioada la "Victor Babes" si la "Sfantul Ioan".Am inceput din nou sa analizam detasarile si sa detasam personal, pentru ca daca noi crestem numarul de paturi de terapie intensiva, obligatoriu trebuie sa muti categorii de personal, cum sunt rezidenti de terapie intensiva, medici specializati sa-i mutam de la spitale mai putin afectate, unde este un numar mai mare de personal, catre spitalele unde vrem sa crestem numarul paturilor", a mai declarat Arafat.