Secretar de stat: Clar ca cei care se vaccineaza au sansa la vara sa mearga in alte tari fara conditionari de carantinare

"Clar ca cei care se vaccineaza au sansa la vara, daca vor sa mearga in alte tari, au sansa sa mearga fara conditionari de carantinare si asta mult mai mari decat cei care nu sunt vaccinati. (...) Sa vedem, din nou, decizia discutiilor care vor fi in Comisia Europeana. Noi vrem o abordare europeana, dar unele tari este posibil sa aiba o abordare a lor pe masuri de protectie", a declarat Raed Arafat la Digi24, luni seara, precizand ca unele state s-ar putea sa impuna obligativitata vaccinarii.Arafat spune ca este un semn pozitiv ca lumea vrea sa se vaccineze."Important este ca faptul ca vrea lumea sa se vaccineze. Este un semn pozitiv. Eu sper ca multi dintre ezitanti sa isi schimbe parerea si sa vina si ei la vaccin, iar daca acum suntem limitati la Pfizer BoiTech, in urmatoarea perioada vor veni si dozele de la Moderna si de la Astra Zececa, care se pare cantitatea va fi mai importanta si atunci clar putem creste viteza cu care se vaccineaza", a mai declarat Arafat.Numarul total de doze de vaccin impotriva COVID-19 Pfizer BioNTech administrate incepand din 27 decembrie este de 235.239, din care au fost vaccinate cu o doza 233.288 de persoane, iar cu doua doze - 1.951.Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis, luni, ca persoanele care intra intra in Romania dupa 10 zile de la primirea celei de-a doua doze de vaccin sunt exceptate de la masura carantinarii.