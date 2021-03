Raed Arafat, apel catre pacienti sa se adreseze doctorilor daca prezinta simptome specifice infectiei cu SARS-CoV-2

"Ce ne spun colegii nostri si observam pe teren este ca multa lume vine intr-o stare destul de grava de acasa la spital. Comparativ, situatia de acum cu situatia de acum cateva luni este ca mai multe persoane se testeaza, stiu ca sunt pozitivi, raman acasa. Astazi ni s-a atras atentia ca sunt unii care poate se testeaza cu teste antigen, nu le fac bine, ies negative, cred ca sunt negativi, dar ei sunt cu simptome respiratorii si ajung la spital tardiv, unde in final se dovedeste ca sunt pozitivi. Deci acest lucru trebuie populatia sa fie foarte atenta la el.Revenind la aspectele care sunt foarte importate, si anume sa nu asculte recomandari, sa nu asculte afirmatii care nu sunt bazate stiintific si care nu vin din partea unor autoritati abilitate si din partea unor medici care se ocupa direct de aceste cazuri si care sunt impreuna cu parerile lor care vin pe baza stiintifica", a declarat Raed Arafat , miercuri seara, la Antena 3.El a afirmat ca medici de la Oradea au constatat ca unii pacienti refuza tratamentul cu oxigen, iar in acest context Raed Arafat a facut un apel la toti care au acasa pulsoximetre sa se adreseze medicilor atunci cand constata ca saturatia de oxigen incepe sa scada."Aceste situatii pun viata oamenilor in pericol. Daca simtim ca ceva nu e in ordine, avem greutate in respiratie, sunt probleme, tuse, trebuie consultat medicul imediat. Cei care masoara oxigenarea si au pulsoximetre, in momentul in care vad ca pulsoximetria scade si ajunge la 93, 92, sa se consulte cu medicul, sa nu stea acasa pana ajunge la 80, sa nu stea acasa pana ajunge la 70, pentru ca atunci ajung prea tarziu la spital si ajung imediat intr-o stare grava care necesita internare direct in terapie intensiva sau pe sectiile care au oxigen ca sa fie tratati acolo si pierd o fereastra importanta unde pot sa primeasca tratamente si medicamente la momentul potrivit", a adaugat medicul. Arafat a subliniat importanta respectarii regulilor de protectie sanitara."Romania a mers foarte bine cu campania de vaccinare, dar asta nu inseamna ca am ajuns la mal, ca totul e foarte bine si ca situatia e rezolvata. (...) In acest moment avem doua fronturi: frontul vaccinarii si frontul protectiei impotriva raspandirii virusului, acestea trebuie abordate foarte serios", a adaugat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta.