UPDATE Seful DSU: Nu vor fi sarbatori ca altadata. Daca vrei sa sarbatoresti cu inca doua, trei familii, ti-ai crescut mult riscul de a te infecta

"Nu vor fi sarbatori ca altadata, nu putem sa ne asteptam la sarbatori ca in decembrie 2019. Limitele generale le stim deja: masca cred ca va fi si atunci, distantarea va fi si atunci, limitele la activitatile in spatii inchise vor fi si atunci, cel mai probabil. Daca vor fi alte masuri, asta nu am cum sa prezic de acum, dar important e sa sesizam cu totii ca nu o sa avem o sarbatoare similara cu cea din 2019. (...) Vom fi in mijlocul pandemiei, valul 2, sa zicem si vom fi si cu risc ca daca nu respectam regulile sa ne trezim cu o crestere in ianuarie februarie. Inca vom fi in timpul iernii, care este sezonul preferat de acest virus", a afirmat Raed Arafat, marti seara, la Digi 24.Intrebat daca Craciunul se va face in familie, Arafat a explicat: "In familie inseamna intre oamenii care stau in aceeasi casa. In familie largita, inseamna sa vina si altii la tine, ti-ai asumat imediat un risc. Nu putem intra in casele oamenilor sa spunem ce sa faca. Asta e pe raspunderea lor. Daca tu vrei sa sarbatoresti cu inca doua, trei familii ti-ai crescut riscul mult de a te infecta si de a lua virusul de undeva, ca nu banuiesc ca o sa stai in noaptea de Craciun cu masca. Modul cum iti organizezi masa de Craciun, daca aduci mai multa lume care sta in alte zone, riscul de transmitere e mult mai mare si vulnerabilitatea e mai mare. In final, fiecare calculeaza riscul pe care vrea sa si-l asume".Arafat a fost intrebat marti seara, 10 noiembrie, la Digi 24, daca crede ca ultimele masuri de limitare a pandemiei sunt moi si a precizat: "Eu as spune ca masurile au fost luate pe plan general, si asta e foarte bine. Nu putem spune ca e o masura moale cand generalizezi masca peste tot. Si asta daca se respecta, in sine, este una dintre cele mai importante masuri. Mai sunt alte masuri care s-au luat. Limitarea circulatiei pe anumite ore, declararea programului de munca, astea nu putem sa spunem ca sunt masuri moi, dar au nevoie de timp sa produca efect si trebuie sa le dam acest timp, care e de o luna, cum au zis si epidemiologii".Arafat a subliniat ca este foarte important ca masurile sa fie respectate."Din pacate, ce observ, insa, ca orice regula cu care se vine este contestata automat de pe mai multe paliere si asta reduce impactul acestor masuri, uneori. Noi trebuie sa intelegem ca noi lucram impreuna, cu toti, de la cetateanul individual pana la institutii, companii, lucram impreuna. Daca o componenta din societate nu participa la aceasta actiune, aceasta actiune este menita sa esueze", a afirmat Arafat, referindu-se si la amendamentul votat de parlamentari care sa permita functionarea pietelor in spatii inchise.Arafat a explicat ca, la finalul a 30 de zile, se poate face o noua analiza, se poate veni cu alte masuri, ori sa se renunte la unele restrictii care nu au avut impactul scontat.Raed Arafat a subliniat ca masurile luate de Romania nu difera de masurile luate in alte tari, aratand ca "nimeni nu ia toate masurile deodata", ci acestea sunt luate in asa fel incat impactul economic sa nu fie unul major.In acest context, el a explicat faptul ca masurile privind inchiderea pietelor in spatii inchise a avut la baza faptul ca in astfel de spatii au fost date multe amenzi pentru nerespectarea regulilor."Trebuie sa intelegem ca in unele zone trebuie sa acceptam niste restrictii temporare, sa nu ajungem la niste restrictii mult mai complexe si mult mai largi pentru ca nu am putut sa controlam situatia", a adaugat Raed Arafat.