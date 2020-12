Sfaturile lui Arafat pentru Revelion: "Iesim pe balcon, ne uitam pe geam, ne uitam la televizor. Restrictiile nu vor fi relaxate"

Cereri in acest sens exista din partea HoReCa. Intrebat totusi ce vom face la trecerea dintre ani, el a raspuns: "Iesim pe balcon, ne uitam pe geam, ne uitam la televizor"."Nu exista in acest moment, eu stiu ca nu avem in acest moment intentia sa modificam regulile. Inteleg ca HoReCa vrea pana la ora 1, dar este exact situatia in care oamenii vor vrea sa mearga la petreceri si peste tot. O astfel de recomandare nu este foarte buna pentru populatie, care vrea sa mearga in astfel de locatii", a spus Raed Arafat la Digi24 "Regulile au fost aprobate prin Hotarare de Guvern si ele raman. Nu avem intentia sa schimbam regulile. Sunt convins ca unii vor iesi in fata blocului, dar sa iasa cu masca. Deci, nu concerte, nu petreceri, asa ceva nu va fi posibil", a completat seful DSU.In privinta celor care au rezervari la munte, secretarul de stat a spus ca "solutia cea mai onorabila" este ca cei care vor sa petreaca revelionul este "sa duca mancarea in camera, ca si cum ai fost acasa".