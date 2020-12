VIDEO LIVE. Vaccinul anti-COVID a ajuns la Institutul Cantacuzino. Florin Citu: Maine incepe campania de vaccinare. Saptamnal vom primit 140.000 de doze

Procedura de vaccinare anti-COVID

Florin Citu, premierul Romaniei, a tinut sa puncteze buna organizare a campaniei de vaccinare. "Astazi am primit primele doze de vaccin. Campania de vaccinare incepe in Romania in acelasi timp cu Europa. A fost mult de munca pentru a pune totul la punct.Este un moment important. Il asteptam de un an. Aparitia si distribuirea intr-un timp record va ajuta la oprirea pandemiei. Maine incepe campania de vaccinare, acum am primit primele 10.000 de doze, iar saptamnal vom primit 140.000 de doze. Romania va primi peste 3 milioane de doze.Vaccinarea in Romania este gratuita si nu este obligatorie", a spus Florin Citu, prezent la eveniment.Camionul cu cele 10.000 de doze a ajuns la Institutul Cantacuzino din Capitala. Masina cu mult asteptatul vaccin a ajuns insotita de patru masini de politie si alte autoturisme oficiale. Premierul Citu, ministrul Apararii si ministrul Sanatatii sunt prezenti la Institut.Autoritatile responsabile cu combaterea pandemiei de COVID-19 au anuntat ca a fost stabilit numele medicului roman care va beneficia primul de vaccinul anti-COVID-19.Anuntul a fost facut de coordonatorul campaniei nationale de vaccinare impotriva noului coronavirus, doctorul Valeriu Gheorghita, vineri, 25 decembrie, cu prilejul intrarii in tara a transei de 10.000 de doze de vaccin produs de Pfizer si BioNtech.Cu toate ca jurnalistii au insistat sa afle numele medicului, Gheorghita a refuzat sa faca aceasta dezvaluire, punctand ca vor afla identitatea primului vaccinat din Romania pe 27 decembrie, cand va debuta campania de vaccinare.Potrivit unor surse din lumea medicala, doctorul infectionist care va beneficia de prima doza din serul anti-COVID are 68 de ani.Cele 10.000 de doze au intrat vineri dupa-amiaza in tara, prin Vama Nadlac 2, in jurul orei 13.40. Vaccinul, dezvoltat de BioNTech si Pfizer, e primul caruia i s-a acordat de catre Comisia Europeana autorizatia conditionata de punere pe piata.Din 2021, numarul de doze va creste. Deja a doua transa de vaccin, 150.000 de doze, ar putea ajunge la inceputul saptamanii viitoare. Iar in prima luna a anului nou sunt asteptate 600.000 de doze de vaccin in Romania.In fiecare saptamana, Romania va primi 150.000 de doze. In prima faza vor fi imunizate cadrele medicale din prima linie, apoi persoanele din azilurile de batrani si restul angajatilor implicati in prima linie. Apoi, dozele vor ajunge, treptat, si la restul populatiei.Circuitul pacientului in centrele de vaccinare anti COVID-19 a fost stabilit. Documentul, intrat in posesia Ziare.com, prevede si structura generala a centrelor de vaccinare si modul in care acestea pot fi organizate, dar si ce se intampla in cazul in care pacientul ajunge la triaj si are o temperatura ce depaseste 37,3 grade Celsius.Concret, Ordinul semnat de Ministerul Sanatatii , Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Dezvoltarii arata ca vaccinarea se realizeaza pe baza de programare, pentru a evita aglomeratia.Persoanele se pot programa online, telefonic, prin medicul de familie sau prin intermediul directiei de asistenta sociala din cadrul consiliilor locale, dupa caz. Centrele de vaccinare, peste 900 la nivelul tarii vor avea delimitat, clar, circuitele de intrare si iesire.De asemenea, pacientilor li se va asigura necesarul de apa potabila si menajera precum si iluminatul corespunzator si confortul termic. In ceea ce priveste numarul de persoane pentru vaccinurile multidoza, el este stabilit in functie de vaccin."Programarea la vaccinare se efectueaza la intervale orare fixe, in functie de numarul de doze de vaccin pe fiola", mai prevede documentul, conform caruia spatiile alocate centrului se aerisesc timp de 10 minute la fiecare doua ore.