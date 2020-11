Guvernul adopta OUG care permite absolventilor de Medicina inscrisi la rezidentiat sa lucreze in spitale cu pacienti care au COVID-19

"Ordonanta este gata pentru adoptare astazi. Noi, de altfel, in colaborare cu universitatile, am inceput sa cream listele. In secunda in care este publicata, o sa incepem sa preluam studentii care s-au inscris si sa ii repartizam. Nu am asteptat adoptarea. Cand a fost in prima lectura ordonanta, am inceput sa ne mobilizam si cand se publica, speram maine deja incepem sa o implementam. Avem avizele de la CES si de la Consiliul Legislativ. Deja primim telefoane de la studentii care vor sa se inscrie si ii indrumam, prin universitatile unde sunt ei inmatriculati", a declarat Raed Arafat, la inceputul sedinte de miercuri a Guvernului..Joia trecuta, seful DSU Raed Arafat a anuntat ca Executivul a discutat, in prima lectura, o OUG care sa permita absolventilor de Medicina inscrisi la Rezidentiat sa poata lucra in spitale cu pacienti cu coronavirus , sub supraveghere. De asemenea, Arafat a anuntat ca se are in vedere si cooptarea a 3.000 de voluntari.Acesta a vorbit si despre un program de voluntariat. "Totodata, in colaborare cu Consiliul Rectorilor si cu rectorii universitatilor care pregatesc studenti in medicina si studentii din Asistenta Medicala Generala, asistenti cu studii superioare, astfel incat sa se organizeze un program de voluntariat, unde studentii pot participa la procesul de ingrijire a bolnavilor pe baza de recrutare ca voluntari.Vor fi repartizati si vor semna contracte de voluntariat cu inspectoratele pentru situatii de urgenta din judetele unde vor fi repartizati si vor lucra in judetele respective sub coordonarea unei persoane desemnate de unitatea sanitara. La fiecare luna se asteapta o activitate de aproximativ 120 de ore, iar la finalul fiecarei luni studentul va primi un premiu de in cuantum de 2.500 de lei, plus cei care vor fi in alte localitati decat centrele universitare unde studiaza sau localitatile de domiciliu sau resedinta vor primi o diurna, plus cazarea si masa gratuite din partea autoritatilor sau a unitatii sanitare unde vor activa", a precizat Raed Arafat.Acesta a apreciat ca aceste masuri sunt extrem de importante, pentru ca pot creste capacitatea sistemului. Arafat a precizat ca studentii vor ajuta ca personal mediu, vor lucra alaturi de asistenti, alaturi de medici."Tintim in prima faza dintr-o pepiniera de 20.000 de posibili voluntari recrutarea a aproximativ 3.000 de voluntari", a mai explicat Raed Arafat. Acesta a mentionat si ca o alta prevedere a OUG se refera la personalul Ministerului Apararii care va participa si va sprijini realizarea campaniei de vaccinare anti COVID-19 cand aceasta va incepe.