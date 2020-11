Arafat: Campania electorala continua, dar conform regulilor. In unele zone se va putea face numai online

"Conform regulilor care s-au luat, campania continua, dar in baza reglementarilor care au fost date. Adica, maximum 50 de persoane afara, conditii clare si maximum 20 de persoane in interior, in conditii clare, care au fost date. Deci, sunt unele activitati care raman aplicabile asa cum au fost. (...)Poate ca in unele zone nu poti sa o faci numai online (campania electorala - n.r.), pentru ca oamenii nu au acces numai la online. Asa ca permiti o practica de democratie, dar foarte bine controlat. Sunt puse reguli. Nu inseamna ca eu spun 'asta e bine sau asta e rau', dar sunt reguli puse care permit campania sa se intample intr-un mod controlat, sper sa fie si respectate", a declarat Raed Arafat la Digi 24.Campania electorala a inceput vineri, 6 noiembrie 2020, si se va incheia in 5 decembrie. Alegerile parlamentare vor avea loc in 6 decembrie.