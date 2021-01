Arafat: Clar ca dupa sarbatori este posibil sa avem din nou crestere a numarului de cazuri

Arafat a precizat ca inceperea vaccinarii nu inseamna ca pandemia a trecut sau poate fi tinuta sub control. "Vaccinul este o lumina la capatul tunelului, dar inca mai avem mult de mers pana sa ajungem la final", afirma seful DSU care a precizat ca starea de alerta cel mai probabil va fi prelungita."Clar ca dupa sarbatori este posibil sa avem din nou crestere, acum depinde aceasta crestere cat de mare si cat de abrupta este. (...) am trecut printr-o perioada in care sistemul sanitar a fost sub o presiune foarte importanta, mai ales la nivelul sectorului de terapie intensiva, sectorul de urgenta ", a declarat, sambata seara, la Digi 24, Raed Arafat.Acesta a precizat ca ne aflam pe un platou, iar scaderea inregistrata in ultima perioada a fost mica."Oricand putem sa vedem ca se schimba si incepe din nou sa creasca. Mai ales ca, chiar daca am avut ceva scaderi, acum suntem la un platou, nu mai avem o scadere. E probabil sa vedem o crestere dupa perioada sarbatorilor, mai ales din partea celor care nu au respectat recomandarile", a ai declarat Arafat.Potrivit acestuia, este insa "clar" ca o parte a populatei nu a respectat recomandarile si masurile de protectie."Inceperea vaccinarii nu este egal cu finalizarea problemei sau terminarea problemei si inceperea unei relaxari si a unei reveniri la normalitate. Inceperea vaccinarii inseamna inceputul unui drum care va dura cateva luni pana la a avea efectul scontat si pana cand vom vedea ca un numar semnificativ de persoane s-a vaccinat. (...) Vaccinul este o lumina la capatul tunelului, dar inca mai avem mult de mers pana sa ajungem la final", a precizat seful DSU.Intrebat despre starea de alerta, Arafat a declarat: "Eu sunt convins ca starea de alerta va continua. Oricum urmeaza sa se discute acest lucru (...) nu cred ca am trecut de momentul in care este nevoie de aceasta stare si sa renuntam la ea".In schimb, Arafat a mentionat ca nu s-a discutat despre noi restrictii: "Nu s-a discutat nimic de noi restrictii, de lockdown generalizat nu se discuta. Vor fi luate masuri zonele cum s-au luat pana acum".Intrebat despre redeschiderea scolilor, seful DSU a refuzat sa faca aprecieri, afirmand ca acest lucru se va discuta, dar anuntul va fi facut de catre reprezentantii ministerelor Educatiei si Sanatatii.CITESTE SI: VIDEO Scandalul "Revelion la TVR cu Vacanta Mare": badaranii si glume misogine. Iohannis a fost interpretat zicand "Tre' sa fii tare bou sa mai stai inchis in casa!"