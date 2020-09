Arafat: "COVID se va asocia cu gripa sezoniera si vom avea o perioada dificila. Persoanele vulnerabile pentru coronavirus sunt vulnerabile si in cazul gripei"

"Ne asteptam ca in luna octombrie sa vedem efectele bineinteles la reluarea mai multor activitati: scoala, revenirea la locul de munca, la birouri, chiar daca acolo speram sa se respecte regulile, sa se transmita mai putin in zonele respective. Activitatile care s-au reluat recent, campania electorala, alegerile, toate astea inseamna anumite riscuri care pot sa duca la o crestere a numarului cazurilor in luna octombrie.Asa ca noi trebuie sa fim pregatiti si pentru acest lucru, dar si pentru inca un lucru pe care l-am mai zis si acesta este gripa sezoniera. Se va asocia COVID-ul cu gripa sezoniera in aceeasi perioada si o sa avem o perioada dificila pentru ca persoanele vulnerabile pentru COVID sunt vulnerabile inclusiv in cazul gripei sezoniere si de aici sfatul pe care l-am dat si il repetam, sa se vaccineze impotriva gripei sezoniere", a afirmat Raed Arafat, duminica la Antena 3.El a precizat ca exista doze de vaccin antigripal care au fost cumparate de catre Ministerul Sanatatii si a mentionat ca persoanele vulnerabile trebuie sa se vaccineze impotriva gripei sezoniere."Exista doze care inteleg ca au fost deja achizitionate si aduse de Ministerul Sanatatii, deci persoanele vulnerabile, persoanele in varsta sa se vaccineze impotriva gripei sezoniere, cu asta cel putin elimina un risc chiar daca nu e un risc eliminat total pentru ca inca poti sa faci gripa, dar o faci intr-o forma atenuata daca esti vaccinat.Si bineinteles respectarea regulilor de distantare de protectie, de igiena, care sunt regulile de baza care pot sa ne fereasca de a fi infectat cu acest virus la maxim", a mai spus Arafat.