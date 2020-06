Arafat despre evolutia epidemiei de coronavrius: "Daca cifrele raman asa sau cresc, e foarte probabil sa fie prelungita starea de alerta"

Ziare.

com

"Daca cifrele raman asa sau continua sa creasca, este foarte probabil sa fie nevoie de prelungirea situatiei in care suntem, ca sa putem gestiona. Sunt tari care au prelungit pana in iulie, pana in august. Trebuie sa intelegem un lucru: suntem intr-o confruntare cu un virus, intr-o batalie, intr-un razboi cu un virus care va dura si am zis acest lucru, nu numai eu, au zis toti expertii, va dura pana la aproximativ doi ani. Pentru ca asta este durata in care virusului, din datele pe care le au si epidemiologii, ii poate scadea puterea si sa nu mai aiba efect", a declarat Raed Arafat, la Digi 24.Grupul de Comunicare Strategica a informat sambata ca alte 330 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost inregistrate in Romania in ultimele 24 de ore, ajungandu-se la un total de 23.730 de imbolnaviri.La terapie intensiva sunt internati 190 de pacienti. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.735 au fost declarate vindecate si externate, precizeaza GCS.De asemenea, inca 16 decese din cauza noului coronavirus au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Romania, numarul total al celor care au murit din cauza COVID-19 ajungand la 1.500. Este vorba despre 12 barbati si 4 femei, care erau internati in spitale din Arges, Bistrita-Nasaud, Cluj, Harghita, Neamt, Prahova, Suceava si Tulcea. GCS arata ca toate decesele au fost inregistrate la pacienti care au prezentat comorbiditati.