Arafat: In Hotararea de Guvern nu mai este propunerea referitoare la distantarea sociala pe plaja

"Nu mai este in hotararea de guvern. A fost o propunere care a fost aprobata in cadrul CNSU, a avut logica ei, a fost discutata inclusiv in Grupul de Suport Tehnico-Stiintific, insa, dupa analiza actelor normative care deja exista, ordinul ministrului Sanatatii in acest sens, s-a considerat ca exista regulamente suficiente care sa fie aplicate pe zona plajei, cu conditia ca ele sa fie respectate, motiv pentru care nu s-a mai inclus in hotararea de guvern o prevedere pentru plaje.Bineinteles ca este posibil sa se vina cu alte prevederi pentru anumite amplasamente din zona plajelor si din zona litoralului si din alte zone din alte judete, care sa stabileasca exact orarul de lucru si care sunt restrictiile si conditiile acolo", a afirmat Arafat, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria Intrebat daca in HG au fost introduse restrictii referitoare la dans in diverse locatii, Arafat a spus: "Acest lucru se mentioneaza in interactiune fizica, ceea ce inseamna inclusiv dansul. In locatiile care vor avea restrictii pe programul lor si pe programul de lucru pot fi puse si astfel de restrictii, la decizia Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. Oricum, daca vrem sa luam regulile actuale impuse prin ordin al ministrului Sanatatii in comun cu alti ministri, dansul in spatiile respective nu este permis.Acest lucru nu a fost prevazut. Faptul ca s-au intamplat si au fost interactiuni intre persoane si in apropiere asta a fost o chestiune care a fost interpretata ca se poate, pentru ca nu s-a scris clar acest lucru. Cand se vor emite hotararile Comitetului National pe teritoriile administrative in care vor fi limitari, atunci aceste lucruri vor fi clarificate si mai bine pentru cei care intra in spatiile respective".Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat ca administratorii sau proprietarii spatiilor publice deschise unde purtarea mastii de protectie va fi obligatorie vor trebui sa afiseze intr-un loc vizibil aceasta informatie."Masurile care au fost propuse si adoptate sunt urmatoarele: prima masura privind purtarea mastii in spatiile publice - purtarea mastii de protectie astfel incat sa acopere nasul si gura este obligatorie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani prezente in spatiile publice deschise, cum ar fi pietele, targurile, zonele de asteptare, cum ar fi statiile de autobuz, peroane si altele asemenea, falezele, zonele in care se desfasoara serbari publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, in anumite intervale orare stabilite prin hotararea comitetului judetean sau al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta ", a declarat Raed Arafat.El a adaugat ca spatiile si intervalele orare se stabilesc "la propunerea directiei de sanatate publica", luand in considerare "probabilitatea prezentei concomitente a unui numar mare de persoane in spatiile si in intervalele orare respective, unde se constata dificultati in asigurarea distantei fizice de protectie sanitara stabilite in conditiile legii".