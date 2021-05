Raed Arafat: "Suntem pe un trend descrescator. Vaccinarea este cel mai importat pas pentru a mentine aceasta situatie"

Arafat sustine ca cifrele care indica acest trend nu trebuie sa fie un semnal ca populatia sa nu se mai vaccineze. Arafat arata ca este foarte importat ca 5 milioane de romani sa fie vaccinati"macar cu prima doza" pana la finalul acestei luni.Raed Arafat a vorbit, marti seara, la Digi 24, despre cifrele legate de pandemie si despre trendul descrescator. Cazurile active sunt in scadere, e un semn ca suntem pe un trend descrescator . Internarile in spitale , si aici tendinta este in scadere. Am avut de exemplu numar de pacineti in spitale COVID de la 6.525 la 6.181. (...) Pe ATI, 919. Din 1 decembrie 2020 pana acum nu a atins aceasta cifra si asta iarasi e un semn bun de scadere a presiunii pe sistemul sanitar, pe care colegii spun ca o simt deja. Dar sa nu uitam ca sunt 919 de pacienti la ATI", a afirmat Raed Arafat.Conform acestuia, doua judete aflate luni in scenariul galben inregistreaza scaderi ale indicilor de infectare si in niciun judet nu exista tendinta de crestere a numarului de imbolnaviri."Noi speram sa tinem controlul, chiar daca vor fi anumite cresteri, sa se tina controlul. Dar cel mai important lucru care trebuie transmis este unu: efortul comun ne face sa tinem aceasta situatie si doi: vaccinarea este cel mai importat pas pentru a mentine aceasta situatie si sa ajungem si la mai bine. Daca continuam vaccinarea, cu siguranta in urmatoarele doua-trei luni o sa ajungem la un nivel chiar foarte bun", a adaugat seful DSU.El a subliniat ca scaderea numarului de cazuri nu trebuie sa fie un semnal pentru cei care nu s-au vaccinat ca nu trebuie sa se mai imunizeze fata de infectia cu SARS-CoV-2, el precizand ca "pentru ca sa ajungem in situatia in care sunt Israelul, Marea Britanie, trebuie sa ajungem la procentele lor de persoane vaccinate". Da, suntem intr-o situatie buna, trebuie sa o pastram . O pastram respectand regulile care sunt, sunt in analiza aceste reguli, urmeaza sa se vina poate in cursul saptamanii viitoare, catre sfarsitul acestei saptamani cu niste propuneri poate de imbunatatire a situatiei, hai sa zicem de reluare a unor activitati sau de relaxare, cum zicem noi, dar asta totdeauna trebuie facut cu precautie, cu atentie.(...) La acest moment procentul din populatie, numarul total inca nu este suficient sa spunem intr-adevar, am invins. Riscul cel mai important cand vedem acest lucru, pentru ca sunt date publice (privind scaderea numarului de imbolnaviri - n.r.) unii sa spuna gata, am scapat, de ce sa ma vaccinez? Si asta sa fie de fapt motivul pentru care sa ne intoarcem, sa incepem sa creasca si efectul care l-am obtinut la acest moment sa-l pierdem", a adaugat medicul.