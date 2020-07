Arafat, plangeri penale impotriva a doua persoane care l-au amenintat cu moartea pe retelele de socializare: Au parut serioase si a trebuit sa le depun

Amenintarea

"Este vorba despre doua amenintari cu moartea care au fost publice si au fost evidente ca fost emise de oameni care voiau sa faca rau. Nu-i cunosc personal. Au parut serioase si a trebuit sa le depun, nu pot sa permit asa ceva," declara Arafat."Pentru un film care a fost postat public si prin postarea publica stiuta de toata lumea. (...) Eu sper sa fie ok", a zis Raed Arafat, dupa ce a fost intrebat daca se teme pentru viata sa.Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, a fost amenintat cu moartea pe Facebook de catre un adept al teoriilor conspirationiste ce sustin ca noul coronavirus nu ar exista. Postarea in care seful ISU este amenintat cu moartea a fost publicata luni seara si redistribuita de peste 1.500 de ori.Politia Romana face verificari in acest caz, potrivit unor surse judiciare contactate de Ziare.com", este amenintarea postata pe contul lui Raul Coltor, postare care intre timp nu mai este disponibila.