Arafat: "Romania a evitat un dezastru si, in loc sa recunoastem, noi cream toate premisele ca populatia sa nu mai creada nimic si sa ajungem la dezastru"

Arafat a declarat, vineri, la Digi 24 ca cel mai bun lucru care s-ar putea intampla ar fi ca vindecarile sa fie mai multe decat cazurile nou aparute."Cazurile active cresc, care nu sunt vindecate. Acum suntem aproape la 6.000. Trebuie sa urmarim si exista date cum cresc cazurile. E clar ca o parte din aceste cazuri sunt mai usoare, majoritatea, o parte sunt grave, dar nu sunt de terapie intensiva, intubati. (...) Cea mai buna chestie pe care o vedem este ca vindecarile sa inceapa sa fie mult mai multe decat cazurile noi care apar si incet, incet cazurile active sa scada. Noi am trecut prin faza asta, am avut-o deja, dar ne-am intors incet, incet si incepe sa vedem cazurile active", a afirmat seful DSU.El a precizat ca jumatate din cazurile de vineri au aparut in Bucuresti, Ilfov, Arges si Prahova."Am ajuns la 100 si ceva, ne-am obisnuit cu 100 si ceva cateva zile bune, dupa care au aparut o data, de doua ori peste 200, dupa care au aparut o data, de doua ori peste 300 si suntem la 400 de doua zile, sa vedem cum este maine. Dar asta arata ca numarul cazurile creste. Jumatatea cazurilor noi care au aparut astazi, daca analiza este finalizata si corecta, au aparut in patru zone: Bucuresti, Ilfov, Arges si Prahova. Nu vorbim de focare, sunt unele focare care au aparut in unele zone, focare majore care apar acum sunt in azilele de batrani si mai apar in spitale sau in anumite zone de industrie, dar totusi este clar ca apare si transmitere in comunitate. Daca in aceste trei zone tot cresc cazurile pe zi vedem 20-30-40 de cazuri si asta trebuie sa fim atenti pentru ca aceste cazuri apar mai repede decat se vindeca cazurile care sunt deja in spitale, in izolare", a explicat Arafat.El a mai spus ca nu trebuie incarcat sistemul sanitar."Noi unde trebuie sa ajungem? Sa nu supraincarcam sistemul sanitar, dorim ca sistemul sanitar sa deserveasca celelalte probleme toate, dar in acelasi timp nu vrem sa-l supraincarcam la Terapie Intensiva si astazi 18 pacienti la Terapie Intensiva la Ploiesti din ce am inteles sunt cu cazuri de alta natura la Terapie Intensiva dupa care mai exista un numar pe cazuri Covid si ieri cand au avut problema au avut mai multi pacienti non-Covid in Terapie Intensiva decat pacienti Covid in Terapie Intensiva, dar la un moment dat nu au avut capacitate", a afirmat Arafat.El a spus ca Romania ar putea ajunge ca in situatia altora tari si anume cadrele medicale sa decida cine ramane in viata si cine nu. "La un moment dat, daca nimeni nu vrea sa creada si nu vrea sa asculte ne ramane noua, partea medicala si partea situatiilor de urgenta , o singura solutie: asteptam la spital, ne pregatim, primul venit, primul servit si sa nu uite lumea ca vom ajunge la situatia, nu eu, ci medicii care trateaza, cum s-a intamplat in alte tari sa decida cine ramane in viata si cine nu. Suna extrem de cinic, dar este realitatea, asta s-a intamplat in alte tari", a precizat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta.Arafat a mentionat ca Romania a evitat un dezastru, dar pentru ca populatia nu mai crede nimic risca sa ajunga intr-un asemenea dezastru."Colegii care au fost in Italia pot sa va spuna. Colegii cu care au discutat le-au zis "La un moment dat trebuia sa decid, am doi si o singura sansa pentru unul dintre ei si sa spun asta nu prea are sansa il las, aici ma ocup". Asta este realitatea unui dezastru adevarat, Romania a evitat acest dezastru si, in loc sa recunoastem ca noi am evitat astfel de situatii, noi cream toate premisele ca populatia sa nu mai creada nimic si sa ajungem din nou in astfel de dezastru", a mai declarat Arafat.