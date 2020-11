Raed Arafat: Ziua Nationala, marcata fara defilari, fara activitati intense

"Vor fi activitati foarte reduse, fara defilari, fara activitati intense", a afirmat Raed Arafat, intr-o conferinta de presa.Intrebat de jurnalisti daca va fi si parada militara, Arafat a raspuns ca, din ce cunoaste el, nu se va organiza, insa acest lucru trebuie anuntat de catre Ministerul Apararii, Presedintie si celelalte institutii cu atributii in organizare."Din ce stiu, nu, dar urmeaza sa se anunte, eu stiu ca o sa fie ceremonii mai restranse, dar cu siguranta Presedintia va iesi cu anunturi despre acest lucru si colegii de la Ministerul Apararii", a mentionat secretarul de stat.De asemenea, el a aratat ca daca vor fi persoane care vor dori sa asiste si la ceremoniile organizate in cadru restrans, institutiile organizatoare trebuie sa faca o informare publica, pentru a se evita astfel de situatii."Se poate face si prin anunt clar, sa nu vina nimeni si se poate face si prin fortele de ordine, care sa nu permita sa vina. Eu cred ca daca nu va fi parada, lumea nu prea va veni pentru acest lucru. Totusi, e Ziua Nationala, trebuie marcata, dar in acelasi timp trebuie sa se respecte si masurile de prevenire si masurile de limitare a raspandirii virusului. Dar, cum v-am zis, pentru partea de Ziua de 1 Decembrie se va comunica oficial, cu siguranta, de catre institutiile care organizeaza aceasta zi, o sa spuna exact cum va fi. Aceste reguli de la Bucuresti, bineinteles, se vor implementa si in judetele care sarbatoresc Ziua Nationala", a mai afirmat seful DSU.Si ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , a declarat vineri, la Sfantu Gheorghe, ca nu crede ca in acest an va fi o parada de 1 Decembrie, la fel cum nu vor fi nici targuri de Craciun.Intrebat cum crede ca se va putea desfasura in siguranta parada de Ziua Nationala, Nelu Tataru a raspuns: "Nu cred ca va fi o parada de 1 Decembrie. Nu cred ca acesta este momentul de parada".Premierul Ludovic Orban a declarat, pe 1 noiembrie, ca se va sarbatori Ziua Nationala cu respectarea regulilor de protectie sanitara, insa nu se va mai organiza parada ca in anii trecuti. "Normal ca vom sarbatori Ziua Nationala, dar vor fi respectate toate regulile de protectie sanitara. (...) Cu siguranta nu va mai fi acea parada. (...) Va fi o sarbatorire in conditii mult mai stricte, care sa tina cont de numarul maxim de persoane in spatiu deschis care pot sa participe la un eveniment , 50 de persoane. Sunt reguli pe care le vom respecta cu strictete", a spus Orban.Intrebat de jurnalisti daca poate fi organizata o parada "online", fara participarea oamenilor, Orban a precizat ca o decizie va fi luata in jurul datei de 14 noiembrie.Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a propus, prin hotararea adoptata joi, 12 noiembrie, privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, aprobarea organizarii ceremoniilor oficiale dedicate Zilei Nationale in piata Arcului de Triumf din Bucuresti cu participarea a cel mult 400 de persoane, precum si in municipiile resedinta de judet, cu participarea a cel mult 100 de persoane, fara public si cu respectarea mai multor masuri.CITESTE SI