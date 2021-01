Arafat: Trendul descendent nu trebuie sa ne pacaleasca

"Trendul descendent nu trebuie sa ne pacaleasca, sa spunem ca totul este bine. Am primit aceasta intrebare de la mai multa lume si mai ales ca in mai multe tari face ravagii deja tulpina noua. Pana nu avem mai multe persoane vaccinate, mai vine scoala care se va deschide, mai vin alte aspecte care ne vor face sa spunem, uite ca iarasi creste, deci trebuie sa fim extrem de atenti. Abordarea noastra este mentinerea masurilor care au fost. (...)Speram ca aceasta va fi decizia finala ca in 8 februarie scoala va incepe, asa ca ridicarea unor restrictii cred ca nu e cazul in acest moment. Vor fi analize, este posibil sa se ia decizii pe baza evolutiei la noi, dar si in alte tari care vedem, unele dintre ele au probleme serioase", a declarat Arafat la TVR, marti seara.Secretarul de stat a precizat ca sunt mai multi indicatori care sunt urmariti, iar unul dintre acestia este internarea la terapia intensiva."Avem mai multi indicatori pe care ii urmarim, unul dintre indicatori este internarea in terapia intensiva. Din momentul in care la internarea in terapia intensiva avem un platou, o usoara scadere si chiar vedem ca numarul nu este in crestere continua, inseamna ca nu avem un numar mare de infectii de care nu stim. Deci situatia este totusi sub control, da, sunt multe cazuri de care nu stim ca sunt pozitive, dar avem alti indicatori care ne arata ca situatia totusi nu este atat grava la acest moment. Dar asta nu e asigurare ca putem face absolut orce si sa revenim la normalitate, pentru ca am vazut ca de la normalitate pana la un nou val grav, putem ajunge foarte rapid, in 2-3 saptamani", a mai declarat Arafat.CITESTE SI: Ce se intampla cu profesorul din Neamt acuzat ca i-a cerut unei eleve poze nud. Directoarea adjuncta a liceului a fost demisa