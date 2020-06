Avertismentul lui Arafat: Nerespectarea masurilor de protectie poate sa duca la cresterea numarului de cazuri, iar noi sa nu mai putem stapani situatia

Ziare.

"Nerespectarea lor poate sa duca la cresteri care sunt dincolo de controlul nostru si sa nu putem sa mai stapanim situatia" afirma medicul, care considera ca interesul pentru respectarea masurilor de protectie a scazut si pe fondul dezinformarilor care circulaRaed Arafat a declarat sambata, intr-o interventie la Digi 24, referindu-se la trendul crescator al numarului de noi cazuri de infectare cu SARS-Cov-2 ca "exista sanse sa se pastreze, depinde de modul cum ne comportam".Acesta a precizat ca a crescut nu doar numarul infectarilor, ci si ce al internarilor in terapie intensiva, de la 120-130 la 170 de bolnavi in stare grava.Arafat sustine ca nerespectarea masurilor precum purtarea masti de protectie in spatii inchise, distantarea fizica si igiena mainilor poate duce la cresterea numarului de cazuri pana la momentul la care sistemul sanitar sa nu mai poata face fata."Nerespectarea lor (a regulilor de prevenire - n.r.) poate sa duca la cresteri care sunt dincolo de controlul nostru si sa nu putem sa mai stapanim situatia. Ne-am asteptat la cresteri, toata lumea stia ca relaxarea aduce cresteri, dar depinde aceste cresteri cat de persistente sunt, cat de abrupte sunt si care este impactul lor pe sistemul sanitar", a mai afirmat seful DSU.El spune ca aceasta crestere este si "un impact al relaxarii, care era de asteptat", iar acest lucru s-a intamplat si in alte state, unele fiind nevoite sa ia din nou masuri restrictive."Noi trebuie sa vedem cresterea cat de constanta este. (....) Nu ar dori nimeni sa revina asupra masurilor de relaxare, dar daca ai o crestere semnificativa care nu poate fi controlata sub nicio forma, poate aceste asuri vor fi luate. Nimeni nu doreste acest lucru de noi depinde daca vom ajunge acolo sau nu" a mai afirmat Arafat.In ceea ce priveste faptul ca tot mai multe persoane aleg sa ignore masurile de prevenire, Raed Arafat considera ca interesul pentru masurile de protectie a scazut din mai multe motive, nu neaparat din cauza masurilor de relaxare."Poate din cauza tuturor dezinformarilor si datelor false care se raspandesc pe retelele de socializare si a dezbaterilor in care apar oameni (...) care combat masurile de prevenire si de distantare fara sa aiba dovezi stiintifice care sa le sprijine aceste opinii la acest moment, asa ca e de inteles ca populatia devine derutata si poate unii chiar cred ca ne putem intoarce la viata dinaintea acestei, cu ghilimele, conspiratii" a mai declarat seful DSU.El a adaugat ca "ar fi prea devreme si prea periculos" sa se renunte la purtarea mastii de protectie acum.