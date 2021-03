Autoritatile din Ilfov propun ca alte patru localitati sa intre in carantina de luni

Potrivit acestuia, CJSU Ilfov propune intrarea in carantina a celor patru localitati incepand de luni, de la ora 22,00, pentru 14 zile, in baza analizei de risc facute de DSP, cu avizul celor de la INSP.El a subliniat ca decizia privind propunerea CJSU Ilfov va fi luata de seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta.Pana in acest moment au fost puse in carantina mai multe localitati din Ilfov: Comuna Clinceni, localitatile Dobroesti si Fundeni, orasul Bragadiru, localitatile Chiajna, Dudu, Rosu, localitatile Cornetu, Buda, orasul Otopeni, comuna Berceni, localitatile Branesti, Islaz, Pasarea, Vadu Anei, orasul Popesti-Leordeni, localitatile Tunari, Dimieni, comuna Domnesti cu satele apartinatoare Domnesti si Teghes, comuna Jilava, orasul Pantelimon si orasul Voluntari.