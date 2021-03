Fake news privind slujba de Inviere semnalat de DSU: Declaratia atribuita lui Raed Arafat este falsa

Precizarile Departamentului pentru Situatii de Urgenta:"Ca urmare a unor informatii false aparute atat in presa scrisa cat si pe anumite pagini ale unor persoane de pe anumite retele de socializare in care este prezentata o "declaratie" ca fiind atribuita sefului DSU, dr. Raed Arafat, pentru corecta informare a opiniei publice facem urmatoarea precizare:‼️FAKE NEWS distribuit: "Slujba de Paste se poate devansa pana la ora 22:00 sau reprograma pentru a doua zi" Raed ArafatDat fiind caracterul vadit tendentios al informatiilor aflate in spatele acestei "declaratii" ce au ca scop sporirea si accentuarea starii de tensiune, de revolta, in randul populatiei, fiind in contextul apropierii sfintelor sarbatori pascale, aceasta informatie de tip FAKE NEWS, a adoptat o noua strategie de raspandire mai rapida a mesajului."Declaratia", pentru a putea atinge nivelul de credibilitate scontat, se continua cu stipularea unei surse credibile, respectiv DIGI24, ceea ce a condus inevitabil la propagarea masiva a stirii pe diverse canale media.Diseminarea informatiilor false, din surse nesigure, au scopul de a creste gradul de neincredere a populatiei in autoritatile implicate direct in gestionarea situatiei generate de coronavirusul SARS-CoV-2 si a masurilor luate in vederea scaderii numarului de infectari, pe plan national.Din acest motiv, dorim sa informam cetatenii sa fie atenti la sursele de informare pe care le aleg sau pe care le considera credibile".