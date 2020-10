200 de medici care au terminat rezidentiatul vor fi angajati fara concurs. OUG in prima lectura pe masa Guvernului

"Lucram inclusiv pe partea de personal. Exista un numar important de medici din diferite specialitati care si-au dat acum examenul de specialitate si au finalizat rezidentiatul. Propunerea noastra, printr-o OUG in prima lectura, prin care am propus primii 200. Specialitatile pe care le tintim sunt ATI, urgenta, infectioase, pneumologie, epidemiologie si radiologie, sa vedem daca e cerere, atunci venim cu suplimentarea. Ii angajam la Gerota, spitalul MAI si de acolo ii distribuim, prin coordonarea pe care o sa o avem de la departament.La finalizarea perioadei care poate sa dureze vreo 6 luni, ei vor avea posibilitatea sa aleaga posturile vacante unde vor sa mearga, fara concurs. Asta prevede OUG. Acesta e modul prin care vom atrage medicii care au terminat. Avem evidenta. De maine incepem sa luam pe lista pe cei care doresc acest lucru. Va dau un exemplu la ATI numarul aproximativ celor care au dat examenul sunt vreo 130, numai aproximativ 70 sunt fara posturi. Unii deja au posturi. Atunci am luat cei 70 pe ATI care sunt fara posturi. Mai avem un numar care sunt pe urgenta, pe infectioase. Cei care au posturi vor ramane in posturile lor, insa cei care nu au posturi sunt cei care fac obiectul acestei OUG", a declarat Raed Arafat, joi la inceputul sedintei de Guvern.Arafat a adaugat ca sunt discutii pentru a creste capacitatea de ventilatie la unitatile de primiri urgente "La nivelul unitatilor de primiri urgente, in discutiile cu colegii pe care le vom avea inclusiv maine, este cresterea capacitatii de ventilatie, dar ea este limitata pentru ca este gandita pentru altfel de activitate. Acum, daca va creste numarul, vom incerca sa suplimentam din ventilatoarele pe care le avem in stoc ca sa putem sa asiguram ingrijirea bolnavului corect pana este preluat de sectiile de terapie intensiva care poate la orice moment sa nu aiba loc, sa asteptam o ora, doua, trei si atunci va trebui pacientul sa fie ingrijit corect in unitatea de primiri urgente, a completat secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a solicitat introducerea pe ordinea de zi suplimentara a reuniunii Executivului a proiectului de ordonanta de urgenta pentru ca asimptomaticii si simptomaticii fara comorbiditati sa fie tratati la domiciliu, sub supravegherea medicilor de familie.Aceasta OUG modifica legea 136 "in care asimptomaticii si simptomaticii fara comorbiditati vor fi tratati la domiciliu sub supravegherea medicilor de familie", a afirmat miercuri Tataru. "O data vor fi monitorizati de medicii de familie, a doua oara vor fi evaluati si urmariti de catre organele in drept pentru a ramane la domiciliu si a-si putea face tratamentul, dar si pentru a-i proteja pe ceilalti", a mai explicat ministrul Sanatatii.