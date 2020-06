Raed Arafat: "Am pierdut o parte din populatie care nu mai da credibilitate autoritatilor. Nu mai respecta regulile de baza"

Ziare.

Raed Arafat a fost intrebat, vineri seara, la Digi 24, daca romanii s-au relaxat prea mult."Fara discutie. Nu ca s-au relaxat prea mult, au devenit o parte neglijenti pentru ca vedem ca nu se respecta reguli, nu se respecta reguli de baza, noi am insistat pe regula distantarii si regulile compensatorii pentru masurile de relaxare, relaxam, dar compensam. Compensam cum? Cu masurile de distantare, cu portul mastii, cu dezinfectia mainilor, cu spalatul pe maini. In secunda in care oamenii nu mai respecta acest lucru, avem o problema, Masurile de relaxare raman, vedem ca nu se respecta toate, avem poze de la terase, de la diferite locuri in care oamenii unii stau si sase la masa, unul langa celalalt, fara masca si fara nimic, dar e clar ca sunt prieteni diferiti, prieteni care vin si e foarte greu de reglat", a declarat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta.El a precizat ca o parte din populatia tarii este in dubii si nu mai da credibilitate autoritatii. "Oamenii nu inteleg, tinerii cred ca este o gluma, sunt porniti ca este o gluma, ca nu e o problema. Cand au auzit unii medici zicand ca e o biata gripa, altii care zic ca este ca o gripa simpla, altii care combat orice cifra, iese si iti arata ca nu este adevarat, ca nu e asa, asta inseamna ca noi am pierdut o parte din populatia Romaniei care este deja dubii, nu intelege si nu mai da credibilitatea autoritatii si da credibilitate mai mult celor care incearca...", a declarat Arafat.Dupa starea de urgenta , Romania a implementat deja trei etape de relaxare, la distanta de cate doua saptamani. Dupa cea de-a treia etapa de relaxare, numarul cazurilor noi de infectare de coronavirus a crescut constant.