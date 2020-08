Raed Arafat: "As vrea sa-i vad pe cei care urla ca libertatea e mai presus decat viata daca o pot spune si familiilor victimelor"

"Libertatea e mai presus decat viata" este un crez care nu poate fi spus decat in nume propriu, pentru ca exista limite pentru orice drept atunci cand exista un impact asupra comunitatii, a declarat Raed Arafat la Digi24."Singura problema majora a acestei pandemii este impactul pe care il are asupra sistemului sanitar, presiunea pe care o crestere mare de cazuri pe termen scurt o poate pune pe sectiile de terapie intensiva, cand se poate ajunge in situatia in care medicii vor fi nevoiti sa aleaga intre pacientii pe care ii salveaza. "Asta ne sperie cel mai mult. Aici intervine triajul. Suna cinic, dar asta este medicina de dezastru, cand nu sunt resurse", a punctat secretarul de stat in MAI."Iar domnul care urla in piata ca libertatea este mai importanta decat viata nu cred ca o poate spune si in fata familiilor care vor suferi pierderea celor dragi sau a medicilor care vor fi nevoiti sa ia asemenea decizii, a mai spus acesta.El a adaugat ca Romania se afla la o rascruce si a facut apel la intelepicune si la respectarea masurilor sanitare indicate de autoritati "Este un moment care necesita o atentie mare si necesita o reactie, mai ales o intelegere din partea populatiei si aici am mai spus acest lucru si il mai spun: sa lase la o parte toate manipularile si povestile. Ultima care mi-a placut foarte mult, cu unul care urla in Piata Victoriei ca libertatea este mai presus decat viata. Da, cand e vorba de viata ta si de libertatea ta poti sa decizi acest lucru si sa spui ca libertatea e mai presus decat viata, dar acest lucru nu te califica sa spui asta in numele meu sau al dvs sau al altuia. Aici vorbim de niste reguli de baza, reguli simple, daca cineva nu vrea sa respecte aceste reguli si sunt destui, riscul este ca impactul lor va fi asupra vietii celorlalti. Ma intorc la domnul care urla ca libertatea lui este mai presus decat viata. Nu cred ca acest lucru o sa poata sa-l spuna in fata familiilor si pacientilor care vor ajunge in aceasta situatie, nici in fata medicilor care se vor confrunta cu aceasta situatie. Este un lucru extrem de grav sa manipulezi si sa te joci cu aceasta situatie", a conchis Raed Arafat.