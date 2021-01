Raed Arafat: Daca va testati singuri pentru COVID-19 si aveti rezultat pozitiv, anuntati imediat

"Romania nu sta foarte prost. A inceput in 27 (decembrie - n.r.), in perioada de sarbatori si totusi, am vazut un tabel care arata datele din mai multe tari europene si suntem situati undeva pe la jumatate ca numar de vaccinati. De maine (luni, 4 ianuarie - n.r.) vor fi activate toate centrele de vaccinare a personalului medical. E clar ca la un anumit moment, va incepe si faza a II a, poate chiar paralel cu faza I. Cu cat vin doze de vaccin, cu cat avem posibilitatea sa vaccinam, acest lucru se va face.E posibil sa se ajunga la un moment sa se vaccineze si persoane din faza II, plus ca sunt mai multe aspecte pe care putem sa le intampinam pe parcurs, pe care le-au intampinat alte tari si au luat decizia sa treaca inclusiv la faza II de vaccinare", a declarat Raed Arafat.Intrebat daca faptul ca la spitale nu mai vin atat de multi pacienti in ultima perioada poate fi pus pe seama faptului ca testarea rapida a ajuns la indemana cetatenilor si ei se trateaza singuri si nu mai raporteaza daca au un rezultat pozitiv, Raed Arafat a raspuns:"Trebuie sa intelegem ca un bolnav care are nevoie de terapie intensiva sau are nevoie de oxigen nu sta acasa si acel lucru nu are nicio legatura cu testarea. Daca erau mai multe cazuri grave, indiferent de testare, aceste cazuri ajungeau la spital. Daca erau mai multe cazuri care aveau nevoie de oxigen si spitalizare, indiferent de numarul testelor, ei ajungeau la spital si exercitau aceasta presiune asupra sistemului sanitar.Pe de alta parte, stim ca unii se testeaza singuri, auzim din ce in ce mai mult despre pacienti care se trateaza singuri. Sfatuim total impotriva acestui lucru. Daca va testati singuri, intelegem. Daca e pozitiv, anuntati imediat. Nu tineti rezultatul pana vedeti ca nu mai puteti si atunci anuntati. Daca este test pozitiv, trebuie anuntat imediat medicul de familie si DSP-ul ca sa intre persoana respectiva in procedura pentru boala aceasta si pentru evaluare", a spus Raed Arafat.CITESTE SI: Lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat a fost reactualizata. A fost inclusa si Africa de Sud, datorita circulatiei noilor tulpini de coronavirus