Raed Arafat, despre carantinarea localitatilor: "Acolo unde DSP-ul considera acest lucru necesar, noi semnam imediat ordinul fara nicio problema"

"Masuri tintite, regionale, zonale sunt posibile oricand, daca se impune. Aceste masuri nu treuie sa fie generalizate care sa paralizeze absolut totul, decat daca este o stituatie extraodinar de grava si se decide ca asta este unica solutie. In rest, noi am inceput sa luam unele masuri de carantinare, e adevarat pe localitatimici in acest moment. S-a luat msura interzicerii evenimentelor, pentru ca, pe langa transportul in comun, una dintre probleme sunt evenimentele cu sute de persoane participante in spatii inchise", a declarat, sambata seara, la Antena 3, Raed Arafat.In legatura cu carantinarea localitatilor, Arafat a afirmat: "Acolo unde se impune - este factorul de peste 3 la mie, dar nu este singurul care se analizeaza inainte de a carantina o localitate. Acolo unde DSP-ul considera acest lucru necesar, noi semnam imediat ordinul fara nicio problema. Nu s-a pus problema din partea noastra sa nu carantinam si chiar i-am indemnat pe colegi sa ia decizia fara nicio teama".Arafat a explicat ca se face apel la "intelegerea primarilor si a presedintilor de consilii judetene"."Aceste mpsuri nu sunt luate impotriva lor, nici impotriva poplatiei. Sunt masuri sa vina in sprijinul lor pentru a rezolva problema si a reveni la normalitate cat de cat si la o convietire mai balansata cu virisul", a mai afirmat Arafa.