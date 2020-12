Raed Arafat, despre sarbatorile de iarna: "Sfatul clar este respectarea regulilor"

"Din punct de vedere al sarbatorilor care urmeaza, sfatul clar este respectarea regulilor si limitarea la maxim mobilitatii si a contactului, mai ales cu persoanele care nu stam cu ei si nu avem contact obisnuit cu ei, tot timpul", a afirmat Raed Arafat, duminica seara, intr-o interventie la Antena 3.Acesta a subliniat ca masurile de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2 prevazute in actele normative sunt in continuare in vigoare, ele fiind trecute si in Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta, document din care a fost exclusa doar masura privind functionarea pietelor din spatii inchise.Intrebat care este situatia localitatilor din judetul Ilfov, limitrofe Bucurestiului, unde se inregistreaza in continuare indici ridicati de infectare cu noul coronavirus, Raed Arafat a precizat ca in localitatile in care rata de infectare se mentine ridicata vor fi mentinute si masuri precum carantina."Ilfovul este o situatie mai deosebita, pentru ca este la limita cu Bucurestiul, este un pic mai greu de controlat situatia acolo. (...) De altfel, avem localitati care sunt de foarte mult timp sub carantina si care nu au scazut semnificativ si continua sa fie sub carantina. Si dau exemplul Constantei aici, care este sub carantina, probabil ca nu sunt implementate regulile la maxim acolo, sau o parte din populatie nu respecta regulile, nu stim care ar fi motivul. Iar majoritatea localitatilor care deja ies si masura locala sau zonala s-a dovedit a fi foarte buna in aceste localitati si o sa practicam mai departe, fara discutie", a adaugat Arafat.