Raed Arafat, despre inchiderea scolilor: "Riscul nu este atat asupra copiilor, cat asupra familiilor"

"Motivul pentru care scoala fost trecuta la online pe plan national este reducerea mobilitatii si contactului si reducerea unui anumit risc de imbolnavire de la copii la familiilor lor. Riscul nu este atat asupra copiilor, cat asupra familiilor", a spus Raed Arafat, la Digi 24.Acesta a punctat faptul ca decizia este una epidemiologica, iar in analiza autoritatilor s-a tinut cont de faptul ca o parte din institutiile scolare isi mutasera activitatile in mediul online, din cauza cresterii numarului de cazuri, iar altele urmau sa faca acest lucru.Raed Arafat a mai spus ca, in ciuda faptului ca exista pareri diferite, unii dintre parinti doresc ca scoala sa se mute online, la fel ca si o parte a profesorilor, care considera ca decizia este una buna.Seful DSU a facut referire si la inchiderea pietelor agroalimentare din spatii inchise si a spus ca este posibil ca decizia sa duca la o crestere a numarului persoanelor care merg la supermarketuri sau alte magazine, dar considera ca acolo lucrurile sunt mai bine controlate.Potrivit lui Arafat, toate masurile care se vor lua au rolul de a reduce contactul si mobilitatea, care sunt la baza raspandirii virusului."Masurile pe care le luam nu inseamna ca sunt masuri exagerate sau gresite, sunt masuri care, cumulat, impreuna, sunt menite sa reduca mobilitatea si contactul, care sunt la baza raspandirii acestui virus acum. Daca masura asta este corecta sau nu, vom vedea cand vom verifica impactul la 30 de zile si o sa vedem ce a insemnat aceasta masura", a spus el.In opinia sa, reusita acestor masuri s-ar traduce prin faptul ca numarul imbolnavirilor va ajunge la un platou, dupa care va incepe sa scada."Din punctul de vedere epidemiologic, din ce au zis colegii cu care noi ne-am consultat, trebuie sa ajungem la un prag epidemiologic mult sub cel pe care l-am pus cand am inceput sa luam aceste masuri. Adica trebuie sa scada mai mult ca sa oprim aceste masuri. Noi speram sa vedem o sistare a cresterilor si o incepere a scaderii, dar in acelasi timp, masurile luate acum pe plan national se suplimenteaza cu unele masuri pe care autoritatile le iau pe plan local sau zonal, unde cresterea este una si mai mare. Unde vedem ca exista incidenta foarte mare, se iau masuri suplimentare, local, in zonele respective", a explicat secretarul de stat.Raed Arafat a mai spus ca se asteapta o crestere a numarului pacientilor care ajung la terapie intensiva, de aceea se fac demersuri pentru cresterea capacitatii sectiilor ATI.