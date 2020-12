Raed Arafat, despre o eventuala carantinare a Capitalei: Din ce stiu, au inceput sa intensifice controalele

Raed Arafat a fost intrebat, joi seara, intr-o conferinta de presa, daca se impun noi restrictii in Bucuresti sau instituirea carantinei si a raspuns: "Din ce stiu si am discutat cu domnul prefect, au inceput sa intensifice controalele. Aici, DSP face analiza asupra situatiei, discuta cu prefectul si, daca vin cu propuneri pentru masuri suplimentare, pot fi discutate in CMBSU. Dar analiza si evaluarea incepe la nivelul DSP Bucuresti si pe urma cu CMBSU care e condus de prefect si bineinteles in prezenta primarului municipiului".Arafat a facut apel la respectarea masurilor impuse, intrucat in ultimele zile numarul de cazuri nou inregistrate in Capitala a fost mare.Joi, Grupul de Comunicare Strategica a anuntat 1.762 noi cazuri in Bucuresti, rata de infectare fiind de 7,76 la mie.Marti, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan , a declarat ca Bucurestiul nu va intra in carantina, deoarece acest lucru nu se impune acum.Dan a mai declarat ca se pregatesc mai multe paturi de ATI, insa procedurile dureaza mai mult.CITESTE SI: